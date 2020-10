Alors que le chanteur sort un nouvel album, testez vos connaissances sur sa carrière, ses chansons, son parcours.

Francis Cabrel, ici en 2015. © AFP

C'est un accent dont on ne se lasse pas. Francis Cabrel revient sur le devant de la scène après cinq ans d'absence. L'album À l'aube revenant, qui sort ce vendredi, est traversé par l'obsession du temps qui file. À 66 ans, son dernier opus s'ouvre d'ailleurs avec une chanson intitulée Les beaux moments sont trop courts. Voilà donc 45 ans que le chanteur nous embarque avec sa guitare. Et si tout le monde est capable de citer l'un de ses titres, de Sarbacane à Encore et encore en passant par Petite marie, êtes-vous incollable sur l'un des chanteurs préférés des Français ?

Si vous êtes sur mobile, cliquez ici pour vous frotter à notre quiz.