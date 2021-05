En cette année 2021, on célèbre les 40 ans de la mort de Bob Marley survenue le 11 mai 1981 des suites d'un cancer généralisé, qu'il n'avait pas souhaité soigner en accord avec les principes du rastafarisme. Alors est-ce que c'est de l'amour que vous ressentez ? Pour lui, son œuvre, ses préceptes, le tout ?

Bob Marley lors de son dernier concert à Paris © Getty / Jacques Pavlovski

Au cours de l'été 2020, Michka Assayas a consacré une grande série au génie jamaïcain. Si vous êtes auditeur assidu de France Inter, ses questions ne représenteront aucune difficulté pour vous. Si vous êtes grand fan de Bob Marley, ce sera sans doute le cas aussi.

Et si vous aimez juste jouer, ou le reggae ou les deux, alors faites-vous plaisir !

Son enfance, son parcours, la révélation du rastafarisme, les Wailers... Si Robert Nesta Marley n'a aucun secret pour vous, alors tentez votre chance.

La playlist Very Good Trip

Pour vous accompagner pendant que vous jouez, laissez-vous tenter par notre playlist Bob Marley, disponible ici :

Une nuit Bob Marley

Dans la nuit du 11 mai, Aline Afanoukoé, en compagnie de Michka Assayas et avec l'appui des reportages d'Omar Ouahmane, célèbre la figure emblématique du reggae dans une nuit spéciale. On se lève et on écoute celui qui a délivré des messages d'amour et de tolérance, et qui a permis au reggae comme au rastafarisme une reconnaissance mondiale. Que reste-t-il de cet héritage de nos jours ?