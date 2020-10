A l'occasion de la journée spéciale que France Inter lui consacre et de l'exposition qui le met à l'honneur à la Philharmonie de Paris (et dont nous sommes partenaires), nos programmateurs musicaux proposent une playlist de 40 titres pour replonger, avec bonheur, dans les chansons les plus emblématiques de Renaud.

Blouson de cuir et bandana, regard bleu-gris et lunettes noires : Renaud lors d'une séance de pose à Paris en 1993 © Getty / Eric Fougere/Corbis

Un prénom, et des images. Un bandana, des santiags, un blouson de cuir.

Un prénom, et des personnages. Miss Maggie, Gérard Lambert, Manu.

Un prénom et l'enfance qui revient. Les Mistral gagnant, la mère à Titi, les doudous qui s'en foutent.

Un prénom et des combats. Le Paris Dakar, l'Afghanistan, l'alcool, Ingrid Betencourt.

Un prénom et la poésie et la gouaille des poulbots. Les mots crus et tendres pour dire la solitude, l'amitié, l'amour, les vacances, les petits boulots, les démerdes, les emmerdes. La vie qui passe, les enfants qui grandissent, les amours qui s'en vont, les copains qui restent.

Chacun aura son titre fétiche. L'insolent Miss Maggie ou le réjouissant Laisse Béton, le triste Manu ou le tendre Morgane de toi, la claque de l'Hexagone ou l'énergique Tant que le vent soufflera.

Chacun découvrira aussi sans doute un titre moins connu. Baby Sitting Blues, Eun' goutt' ed' jus ou Allongé sous les vagues.

Un prénom. 40 titres. Une playlist. Bonne écoute !

Une playlist à écouter ici-même, sur Deezer ou Spotify.

