Cette playlist mêle des nouveautés défendues par Inter, des standards, des titres anciens parfois oubliés et des coups de cœur. On y retrouve tous les styles musicaux joués sur France Inter : chanson française, rock indé, rhythm and blues, pop, musiques du monde, rap, électro et soul.

Playlist du 25 novembre © Getty / Kelly Sillaste

Ce programme musical a été élaboré par nos quatre programmateurs musicaux : Murielle Perez, Thierry Dupin, Jean-Baptiste Audibert et Djubaka.

Retrouvez en bas de page la liste de tous les titres diffusés sur France Inter depuis le lundi 25 novembre 2019, date du début d'un mouvement social à Radio France.

Les titres, heure par heure

> de 7h à 8h

Simon & Garfunkel - Mrs. Robinson

The Inspector Cluzo - The Run

Alain Bashung - Les Mots Bleus

Big Thief – Not

Marianne Faithfull/Nick Cave - The Gypsy Faerie Queen

Bertrand Belin/Barbara Carlotti – Lentement

Alabama 3 - Woke Up This Morning

Groupe Mostla - L'amour C'est Mieux

Mark Ronson/Anderson Paak - Then There Were Two

113 - Tonton Du Bled

Angele – Perdus

Cigarettes After Sex – TouchThe Velvet Underground/Nico – Sunday Morning

Queens Of The Stone Age - The Way You Used To Do

Gong/Dashiell Hedayat – Chrysler

Laura Cahen - La Complainte Du Soleil

> de 8h à 9h

The Stranglers - The European Female

Arthur H/Feist - La Chanson De Satie Lizzo - Truth Hurts

Djeuhdjoah Lieutenant Nicholson - Tout Le Monde Pense

_D_aniele Luppi/Parquet Courts - Soul And Cigarette

Batlik - L'art De La Défaite

Bebel Gilberto - Sun Is Shining

The Fugees/Lauryn Hill - Fu-Gee-La

The Teskey Brothers - So Caught Up

Jeanne Moreau - India Song

Stephan Eicher – Prisonnière

Brigitte Fontaine - Lettre À Monsieur Le Chef De Gare De La Tour De Carol

Roseaux/Blick Bassy – Kaät

The Mash - Suicide Is Painless

Chet Baker - Alone Together

> de 9h à 10h

Enchantee Julia/Oscar Emch - Le Salon

Bon Voyage Organisation – Goma

Benjamin Biolay/Chiara Mastroianni - Encore Encore

Happy Mondays - Bob's Yer Uncle

Pixies - Catfish Kate

Lescop - La Forêt

Cassius - I <3 U So

Alain Souchon – Presque

Asaf Avidan/The Mojos - Reckoning Song

Dominique A - Le Courage Des Oiseaux

Rosalia/Ozuna - Yo X Ti, Tu X Mi

Songhoy Blues – Bamako

The National – Oblivions Usher/Lil Jon/Ludacris - Yeah!

Orelsan/Gringe - Plus Rien Ne M'étonne

Celeste - She's My Sunshine

> de 10h à 11h

Israel Kamakawiwo Ole - Over The Rainbow

Claude Nougaro - Déjeuner Sur L'herbe

Patrick Watson - Dream For Dreaming

Lhasa - La Confession

Cibelle - Underneath The Mango Tree

Jain - Miriam Makeba

Chris Garneau - Winter Song No2

Pomme - Je Sais Pas Danser Undisputed Truth - Law Of The Land

Vampire Weekend – Sympathy

Pharrell Williams – Happy

Vaudou Game/Roger Damawuzan - Pas Contente

Alex Beaupain - Pas Plus Le Jour Que La Nuit

Barbara – Marienbad

Raphael Saadiq - 100 Yard Dash

Tyler The Creator – Earfquake

