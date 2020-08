Diffusée en direct sur France Inter et France 2, Rock en Seine accueille une soirée au Domaine national de Saint-Cloud

Dès 21h05 sur France Inter, France 2 et France.tv, Nagui et Leïla Kaddour animeront la scène du parc de Saint-Cloud et recevront, en direct, une vingtaine d’artistes et de groupes français pour partager avec les publics un moment d’union unique qui parle au cœur des Françaises et Français.

A l’affiche : Alain Souchon, Camelia Jordana, Izia, Dadju, Hatik, Christine and the Queens, Oxmo Puccino, Jeanne Added, Pomme, Charlotte Gainsbourg, Sébastien Tellier, Calogero, Benjamin Biolay, Jane Birkin, Catherine Ringer, Yseult, Sofiane Saidi, …

Autant de musiciens et musiciennes habitué.es à sillonner les festivals d’été, que ce soit notamment aux Eurockéennes de Belfort, aux Francofolies de la Rochelle, au Printemps de Bourges, à Solidays, aux Vieilles Charrues, à We Love Green, à Rock en Seine, ou dans tant d’autres à travers toute la France et qui ont vu leur tournée s’arrêter brutalement il y a quelques mois.

Cet événement sera le symbole du renouveau, de la mobilisation du spectacle vivant et du monde de la culture. Rock en Seine, lieu de rendez-vous de tous les professionnels du monde de la musique, ouvre son festival pour rassembler des énergies fortes et diverses : artistes, producteurs, tourneurs, organisateurs, médias et diffuseurs, tous réunis afin d’apporter leur soutien à la filière musicale, exprimer leur envie d’être là avec le souhait de construire ensemble de nouveaux événements.

Avec Le festival des festivals, la musique fait son grand retour, le 27 août, au Domaine national de Saint-Cloud !

Soirée gratuite, uniquement sur invitation – Quota épuisé.

Source Rock en Seine