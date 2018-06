Rock en Seine s’impose aujourd’hui comme LE dernier grand rendez-vous rock de l’été en France et compte au nombre des festivals incontournables d’Europe !

Rock en Seine © édition 2018

Quatre scènes installées au cœur d’un jardin à la française accueillent les festivaliers dans un cadre bucolique, propice aux découvertes.

Aux portes de Paris, au cœur du Parc de Saint Cloud, Rock en Seine accueille les amateurs de rock et dévoile dès maintenant sa programmation estivale, édition 2018 :

Rendez-vous pour cette 16ème édition qui se déroulera du 24 au 26 août 2018 avec Thirty Seconds To Mars, le groupe mené par Jared Leto, l’artiste anglaise Anna Calvi, les fous furieux de King Gizzard & The Lizard Wizard, le romantique Ezra Furman, les sauvages Idles, les mélancoliques First Aid Kit, le groupe de rock alternatif arabe Mashrou’Leila.

Mais pourquoi se limiter… nous sommes, et vous êtes, également fans de hip-hop. Il sera donc, cette année, à l’honneur au Domaine national de Saint-Cloud : avec Benjamin Hammond Haggerty, plus connu sous le nom de Macklemore, PNL que l’on ne présente plus, le producteur natif du Texas Post Malone qui sera également de la partie. Sans oublier la nouvelle star du rap anglais, Stefflon Don.

Encore ? Aucun souci, et pas de limite de genre : Justice, le duo français fêtera en grande pompe sa dernière date de tournée. La house du duo Bicep, en live s’il vous plaît, côtoiera la soul de Nick Murphy fka Chet Faker. Sans oublier la fiévreuse darksynth de Carpenter Brut, la pop australienne des Parcels, celle, rêveuse, de Cigarettes After Sex, et le tout jeune Yellow Days, 18 ans et des compositions atemporelles.

Plus ? Toujours plus ? Vos vœux sont exaucés : le producteur et DJ anglais Bonobo, figure du label Ninja Tune, partagera cette grande affiche avec les new-yorkais de Dirty Projectors et les texans de The Black Angels.

Et aujourd'hui 26 nouveaux noms pour cette seizième édition !

L’ancien chanteur d’Oasis et de Beady Eye, Liam Gallagher, viendra défendre sur scène les couleurs de son premier album solo. Non loin de là, l’immense Charlotte Gainsbourg sera également de la partie. Le groupe punk rock américain The Regrettes, emmené par la charismatique Lydia Night, sera là, aux côtés des français de Theo Lawrence And The Hearts, du jeune rappeur PLK, et d’Insecure Men, association de Saul Adamczewski, le guitariste de Fat White Family, et de Ben Romans-Hopcraft, membre de Childhood. Ady Suleiman, nouveau visage de la scène néo-soul anglaise, sera lui aussi à l’affiche, ainsi que le supergroupe YOTA : Youth of the apocalypse , nouveau projet de Jeff Wooton (Gorillaz) et Jamie Reynolds (Klaxons).

Mais il y a plus encore ! Fatimah Nyeema Warner, rappeuse et poètesse plus connue sous le nom de Noname, viendra illuminer le Domaine national de Saint Cloud, non loin de SG Lewis, 22 ans, artiste électro natif de Reading, Angleterre, et de Onyx Collective, ensemble jazz signé sur Ninja Tune.

Sans oublier la pop mâtinée d’electro d’Otzeki, un duo de cousins britanniques, Joel et Mike, basé à Londres. Et n’omettez surtout pas d’aller jeter une oreille avertie du côté de la scène Firestone, avec le quatuor catalan Mourn, le blues rock américain de Welshly Arms, les basques de Belako, le rock alternatif de Deaf Havana, le trio briton The Orielles, la pop de Royaume ou encore West Thebarton, sept musiciens en provenance d’Australie.

Rock en Seine, c’est aussi le lieu de toutes les découvertes, et parfois des premières scènes. Et cette année encore, elles seront au rendez-vous sur la scène Ile-de-France. Retenez bien leurs noms : Djam, Fang The Great, Gothking, Moussa, Ouai Stephane, Form, et Sein. Ils sont les coups de cœur du festival, ils seront donc à Rock en Seine.

Source festival Rock en Seine