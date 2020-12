Rendez-vous au Domaine de Saint-Cloud pour 3 jours de musique et de rencontres

Rock en Seine © Edition 2021

Rock Your Body !

Comme chaque année, Rock en Seine sera l’événement parfait pour clore en beauté l’été, une prolongation des vacances qui aide à aborder la rentrée.

France Inter s’engage auprès des festivals année après année, plus encore en 2021, pour montrer et promouvoir la culture, la musique, le spectacle vivant.

Rock en Seine / Zélie Noreda

Rock en Seine est, en 2021, plus que jamais résolus à vous faire danser et à vous faire vivre, revivre, la sensation unique de la musique en live, des corps qui bougent ensemble ! Une sensation que tous nous brûlons de retrouver.

Tournés résolument vers l’avenir, Rock en Seine s’est mobilisé et est plus motivés que jamais pour mettre toute son énergie dans ce qu’il sait faire de mieux : créer un moment unique, parce que partagé avec les artistes, le public, les partenaires et tous ceux qui participent à la création du festival.

Rock en Seine / Zélie Noreda

En 2021, le festival célébrera le corps. Tous les corps, quelle que soit leur morphologie, leur âge ou leur genre… Des corps tatoués, des corps transformés, des corps qui bougent, des corps qui s’expriment… Sur place lors du festival, mais aussi tout au long de l’année sur le site et les réseaux sociaux, Rock en Seine va explorer le corps, son rythme, sa musicalité.