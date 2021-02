Musicien, poète, peintre, écrivain, auteur-compositeur-interprète, pianiste, cinéaste… Lucien Ginsburg dit Serge Gainsbourg a marqué son époque.

Serge Gainsbourg © Radio France

30 ans après la disparition de Serge Gainsbourg, survenue le 2 mars 1991 à l’âge de 62 ans, France Inter rend hommage à l’Artiste le temps d’une journée à travers différentes émissions et un concert inédit de reprises de l’album culte des années 80 « Love on the Beat », interprété par Alex Beaupain accompagné de l’Orchestre Philharmonique de Radio France.

2021 marque aussi les 50 ans d’un autre album mythique « Histoire de Melody Nelson » (mars 1971), boudé par le public à sa sortie et célébré quelques années plus tard par les rockeurs du monde entier.

Au programme

9h - Boomerang / Augustin Trapenard

avec Charlotte Gainsbourg

15h – Affaires sensibles / Fabrice Drouelle

La Marseillaise de Serge Gainsbourg : provocation patriotique

21h – Soirée concert présentée par Rebecca Manzoni

Depuis le studio 104 de la Maison de la radio et de la musique, Alex Beaupain et l’Orchestre Philharmonique de Radio France, interprètent « Love on the Beat », seizième album de Serge Gainsbourg, sorti en 1984.

Tout au long de la journée, vous pourrez aussi entendre les titres les plus connus de l’artiste.

