Ne me dites pas que cette situation de dingue ne vous donne pas parfois envie de tout casser, je ne vous croirai pas. Et, pour vous empêcher de faire ça, j’ai le bon traitement.

Le chanteur / compositeur et guitariste Eddie Vedder (L) et le chanteur / compositeur et guitariste Glen Hansard se produisent sur scène pendant le festival Ohana à Doheny State Beach le 28 septembre 2019 à Dana Point, en Californie. © Getty / Jim Bennett / FilmMagic

1er avril 2020 - Confinement Jour 14

Peut-être vous rappelez-vous le groupe Pearl Jam?

Basé à Seattle, le nord de la côte ouest, il a conquis le monde à la faveur de la vague grunge, au début des années quatre-vingt-dix. Il a d’ailleurs recueilli une popularité plus vaste que Nirvana. Sauf qu’à, la différence de Kurt Cobain, le chanteur et parolier Eddie Vedder a survécu. Et son groupe, Pearl Jam, d’excellents musiciens qui ont jadis accompagné Neil Young en tournée, a su adapter à son époque l’ampleur du hard rock classique des années soixante-dix, soit les Who et Led Zeppelin.

Pour ceux qu’on a appelé la génération X, des teen-agers déboussolés souvent livrés à eux-mêmes par des parents séparés, absents ou démissionnaires. À cinquante ans passés, Eddie Vedder, sorte d’anti-star en chemise à carreaux qui a longtemps distribué lui-même des flyers à l’entrée de ses concerts, a gardé en lui la flamme. Et même la forme. Le titre que je vous propose, Superblood Wolfmoon , est extrait d’un album qui vient de sortir, Gigaton, le premier de chansons originales, signé Pearl Jam, depuis six ans et demi.

Eddie Vedder, comme un médium, invoque l’esprit d’une femme qui a quitté ce monde,

elle était quelque part et à présent elle est partout ».

Et, au lieu de se lamenter, il puise en lui de l’énergie et une sorte de joie sauvage. Un exemple pour nous tous, n’est-ce pas?

Aller Plus Loin

