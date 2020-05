Si vous avez la place, c’est parfait. Ce n’est pas à vous que je vais l’apprendre, mais la radio peut avoir des pouvoirs extraordinaires.

Pottery - "Texas Drums Pt I" (Official Video) © Capture d'écran/YouTube/Site officiel de Pottery

14 avril 2020 - Confinement Jour 23

Comme celui de vous projeter, l’espace d’un instant, dans une réalité imaginaire. Faire une fête chez soi avec plein d’amis, par exemple. Mettre la musique fort, lever les bras en l’air, secouer sa bière jusqu’au plafond, crier jusqu’à en perdre la voix, emmerder les voisins, faire venir la police, vous vous souvenez du temps où ça existait encore ?

Eh bien je vous promets que vous allez revivre ça, virtuellement, tout de suite, grâce à un titre qui semble rêvé pour ça. Il est l’œuvre d’un jeune groupe canadien, de Montréal, au nom pas très sexy, Pottery.

Pourtant, leur chanson, Texas Drums, elle, l’est franchement. Si vous êtes vieux, pardon, vous allez sans doute penser aux Talking Heads et aux B-52s réunis.

Mais bon, que vous le soyez ou non, vous allez tous vous lever comme un seul homme et crier le refrain "Drums ! Drums ! Drums", de cette comptine disco-funk sans queue ni tête mais irrésistible et qui s’appelle Texas Drums.

Par Pottery, donc, que certains ont pu découvrir à la Route du Rock, à Saint-Malo, l’été dernier. Et qui a aussi partagé une tournée américaine avec deux des groupes de rock les plus ardents du moment, l’Irlandais Fontaines DC et l’Anglais Idles.

Pottery, cinq potes entre vingt et trente ans qui jouent ensemble avec une énergie à réveiller les morts. Ils ont enregistré leur premier album en deux jours, sur bande, en analogique. Imaginez qu’il n’a presque rien fallu reprendre tellement ils sont bons.

Aller Plus Loin

