Musique électronique, oui, et plus encore un univers planant et poétique aussi puissant qu’émouvant !

The Blaze © Paul Rousteau

A la croisée de la musique et de la vidéo, Jonathan et Guillaume du groupe The Blaze « donnent du sens à la musique de danse avec quelque chose d’intuitif qui se dégage » dit Didier Varrod qui en parlait lors duPop & Co du 5 avril 2017.

Avec ses clips qui sont de véritables courts métrages, The Blaze porte une musique électro-cinématographique vaporeuse et sensible, poussée à son paroxysme dans son premier album Dancehall sorti en septembre.

Ils seront sur la scène de la salle Pleyel pour 3 dates les 15, 22 et 23 mars.

