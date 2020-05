Aujourd’hui je suis assez sûr de mon coup, j’ai l’impression d’avoir pêché une petite perle. Bien sûr, si je vous dis : un chanteur de ballades australien qui vit à New York et dont la musique est diffusée par une compagnie de disques allemande, ça ne va peut-être pas vous enflammer.

Le chanteur compositeur Scott Matthew au Festival de La Mar de Musicas en Espagne le 18 juillet 2017. © Getty / Abel F. Ros / Pacific Press / LightRocket

7 mai 2020 - Confinement Jour 40

Je vous rassure. Peu importe que vous ignoriez tout de Scott Matthew, c’est son nom. Il a été punk du côté de Brisbane, la grande ville portuaire au centre de la côte est australienne. Il a fui, c’est lui qui le dit, la mentalité homophobe et arriérée de son coin.

Pour vivre à New York et Berlin aussi, deux villes où cet élégant barbu à lunettes et boucle d’oreille a aisément trouvé sa place. Anglophile fervent, Scott Matthew a vibré en écoutant les chansons des Smiths ou encore de Suede. Et il a choisi de chanter des ballades vibrantes et un peu tristes.

Je vous conseille en particulier un très bel album qui s’appelle Life Is Long, et qu’il a co-signé avec Rodrigo Leaõ, un compositeur de musique de films portugais. C’était il y a quatre ans.

Cette fois, Scott Matthew a eu la bonne idée de ré-enregistrer certaines de ses anciennes chansons avec un réalisateur artistique allemand, Jens Gad, établi à Los Angeles, c’était le co-maître d’œuvre du groupe Enigma, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, un mélange new age et chants grégoriens.

Le sujet de la dite chanson, The Wish, n’est pas joyeux, le massacre perpétré il y a quatre ans par un assassin dans une boîte gay à Orlando, en Floride. Scott Matthew dit, impuissant :

J’aurais tant voulu aider, faire quelque chose ».

Mais l’étonnant, c’est qu’on a l’impression d’entendre une excellente chanson oubliée par Bryan Ferry ou David Bowie. Non, non, je n’exagère pas.

