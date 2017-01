Une soirée concert présentée par Michka Assayas retransmise en direct du Zénith de 20h45 à 23h sur l'antenne de France Inter !

The XX ©

Groupe britannique de rock formé à Londres en 2005, The XX a une sonorité épurée qui se rapprochent d'une musique minimaliste, une pop instrumentale, inspiré par Aaliyah, Cocorosie, Tracy + the plastics, Chromatics, The Cure, Metronomy...

Lors de ce concert au Zénith de Paris,The XX en profitera pour interpréter les morceaux extraits de son nouvel opus baptisé "I See You".

Michka Assayas vous accompagnera pour a Very good trip tout au long du concert pour une soirée exceptionnelle.

►►► Aller plus loin :