Le nouvel opus du trio britannique à découvrir absolument !

Album I see you © The XX

Groupe britannique de rock formé à Londres en 2005, The XX a une sonorité épurée qui se rapprochent d'une musique minimaliste, une pop instrumentale, inspiré par Aaliyah, Cocorosie, Tracy + the plastics, Chromatics, The Cure, Metronomy...

Les membres du groupe, Romy Madley Croft au chant et à la guitare, Oliver Sim au chant et à la basse et Jamie Smith aux synthétiseurs et boîte à rythmes et Baria Qureshi au synthétiseur et à la guitare, sortent leur premier album homonyme en 2009. Mais Baria Qureshi quitte le groupe et The XX est désormais un trio.

Leur nouvel album, le troisième, I see you, sort vendredi 13 janvier sous le label Young Turks. On y sent une véritable évolution musicale, plus lumineux, plus « ouvert » selon leurs propres dires.