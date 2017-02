A l'occasion de la sortie de leur 8ème album Elwan, Tinariwen est à la Maroquinerie pour 3 concerts exceptionnels.

Tinariwen © Marie Planeille

La Maroquinerie accueille Tinariwen pour 3 concerts exceptionnels du 18 au 20 mars.

Originaire de Tamanrasset en Algérie et de Tessalit dans la région de Kidal au nord du Mali, Tinariwen ancre ses racines dans un blues touareg fait d'exil et de souffrance. Ils rendent grâce aux montagnes sahariennes dans lesquelles ils ont grandi et qui aujourd'hui sont défigurées par la guerre et les trafiquants.

Plus qu'un groupe, Tinariwen est une tribu d'artistes réunie autour de Ibrahim ag Alhabib « Abraybone » et Alhousseini ag Abdoulahi « Abdallah », les deux leaders. Leur message de paix est entendu à travers le monde, eux qui chantent l'Assouf, une musique qui porte en elle la perte et l'errance.

Tinariwen , nouvel album Elwan le 10 février 2017

, nouvel album le 10 février 2017 Tinariwen en concert double affiche avec Frànçois & The Atlas Mountains sur France Inter en public et en direct du studio 105 mardi 28 février 2017 à 22h