La simplicité est la liberté : l'aspiration de tout un peuple à travers la musique des touaregs pacifistes Tinariwen

Elwan © TINARIWEN

Groupe de musiciens originaires de Tamanrasset en Algérie et de Tessalit dans la région de Kidal au nord du Mali, dans l'Adrar des Ifoghas, Tinariwen rend hommage à ces montagnes sahariennes dans lesquelles ils ont grandi, et désormais occupées par des djihadistes et des trafiquants.

Depuis leurs débuts, Tinariwen véhicule un message de paix pour la communauté touareg dans le Sahara et chante l'Assouf, la Nostalgie en tamacheq, la langue des touaregs : une musique qui porte un sentiment d'errance et de perte.

Tinariwen © Marie Planeille

Avec Elwan, (Les éléphants), les voix du désert racontent la situation dramatique que subit ce territoire et offrent une ode au Sahara, une ballade dans les dunes avec une musique et une poésie authentiques qui résonnent aujourd'hui à travers le monde.

Tinariwen sera en concert double affiche avec Frànçois & The Atlas Mountains sur France Inter en public et en direct du studio 105 mardi 28 février 2017 à 22h