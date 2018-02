Depuis 2000, l'Institut Lumière et l'Auditorium de Lyon proposent chaque saison un programme exceptionnel de ciné-concerts.

Titanic de James Cameron - Auditorium Orchestre National de Lyon ©

Un programme qui permet de découvrir les plus grands films de l'histoire du cinéma, avec un accompagnement musical en direct sur la belle scène de l'Auditorium de Lyon.

L'occasion de venir écouter l'Orchestre national de Lyon jouer les partitions d'origine de ces films.

Titanic.

Southampton, 10 avril 1912. Le paquebot le plus grand et le plus moderne du monde, réputé pour son insubmersibilité, le Titanic, appareille pour son premier voyage. À son bord, parmi les milliers de voyageurs, Jack, un artiste sans le sou, et Rose, une jeune et belle femme de la haute bourgeoisie. Quatre jours plus tard, le bateau heurte un iceberg…

L’un des films les plus marquants de la fin du xxe siècle (déluge de prix, box-office record), sur l’une des tragédies les plus évocatrices du début du siècle…

James Cameron signe le tour de force de faire de cette superproduction un film intimiste et bouleversant.

► Interprètes

Orchestre national de Lyon

Ernst van Tiel , direction

, direction Spirito , chœur de chambre

, chœur de chambre Jeune Chœur symphonique

Nicole Corti, direction

direction Clara Sanabras , soprano

, soprano Eric Rigler, cornemuse irlandaise et flûte tin whistle

► En coproduction avec l’Institut Lumière.

► Distribution du film