Le chanteur originaire de la Réunion et figure du ragamuffin en France, est décédé à l'âge de 53 ans.

La route de Tonton David s'est arrêtée © Getty / Gamma-Rapho / Frederic SOULOY

Né à la Réunion à la fin des années 60, Tonton David, de son vrai nom David Grammont, arrive enfant dans le 15e arrondissement de Paris. C'est lors d'un séjour en Angleterre, à la fin des années 80, qu'il découvre le raggamuffin – un dérivé du reggae – et se trouve un destin. Le ragga, un style plus parlé que chanté et plus digital qui se démocratise en Europe via la communauté jamaïcaine au Royaume-Uni.

Tonton David fera ses premiers pas avec le groupe phocéen Massilia Sound System, pionnier en la matière. Peu de temps après, il sort le tube Peuple du monde (issus d'un peuple qui a beaucoup souffert) inclus au départ dans une compilation intitulée Rap attitude.

Son premier album sort en 1990 et son deuxième tube, Sûr et certain se retrouve sur son deuxième album Allez leur dire, quatre ans plus tard.

Tonton David sortira neuf albums en vingt ans. L'autre grand succès de sa carrière est Chacun sa route, la chanson hymne du film Un Indien dans la ville, sur les écrans au milieu des années 90.

Avec ses longues dreads et son sourire permanent, Tonton David aura été l'un des principaux artisans de la démocratisation du ragga en France.