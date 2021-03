La prestigieuse cérémonie des récompenses de la musique se tient ce dimanche au Staples Center de Los Angeles, aux États-Unis (dans la nuit de dimanche à lundi heure française). Un évènement toujours très suivi, qui se fera sans public, en raison de la pandémie. Voici ce que l'on attend de la version 2021.

La 63e cérémonie des Grammy awards sera présentée par le comédien Trevor Noah, présentateur du Daily Show © Getty / Michael Schwartz/CBS

La 63e cérémonie des Grammy Awards devait se tenir fin janvier. Elle aura lieu finalement ce dimanche 14 mars 2021 au Staples Center à Los Angeles, avec près de quatre heures de musique live et des récompenses dans 83 catégories. L'année dernière, Billie Eilish avait raflé cinq des plus prestigieuses récompenses. À quoi doit-on s'attendre cette année ?

L'humoriste Trevor Noah aux manettes

Les Grammy Awards sont traditionnellement présentés par des comédiens comiques : James Corden, Billy Crystal, Rosie O’Donnell, Whoopi Goldberg etc. Sauf ces deux dernières années, lorsque la chanteuse Alicia Keys a présenté l'évènement. Finalement, l'organisation renoue avec la tradition en faisant appel à Trevor Noah, présentateur du show quotidien The Daily Show sur Comedy Central depuis 2015, après Jon Stewart (qui présentait depuis 1999).

Harry Styles ouvrira la cérémonie

Nommé à trois reprises pour son album Fine Line, Harry Styles ouvrira le show. On ignore quel titre sera choisi par le chanteur britannique de 27 ans, véritable phénomène de l'année 2020.

Wookid, seul Français en lice

Woodkid, seul français nommé aux Grammy Awards cette année avec le clip "Goliath", tiré de son dernier album S16 dans la catégorie meilleure vidéo. Il sera en compétition face à Beyoncé, Harry Styles, Anderson. Paak et Future & Drake.

Woodkid avait déjà été nommé deux fois aux Grammys en 2013 et 2015 également dans la catégorie Meilleure vidéo.

The Weeknd écarté, mécontent et soutenu !

The Weeknd sur CBS avant sa performance très remarquée au Super Bowl le 7 février 2021 © Getty / Ella DeGea/CBS

Malgré son énorme succès commercial avec l'album Blinding Light, salué également par la critique, l'artiste canadien The Weeknd n’est nommé dans aucune catégorie. Furieux, il avait réagi sur Twitter dès l'annonce des nominations :

"Les Grammys sont toujours corrompus. Vous me devez à moi, à mes fans et à l'industrie de la musique en général, plus de transparence."

Le rappeur Drake l'avait soutenu lors d'une story Instagram, dénonçant "la déconnexion grandissante entre ces prix et la musique qui compte vraiment". Elton John lui aussi s'est prononcé sur le sujet sur Instagram estimant que "Blinding Lights" devrait au contraire être couronnée des titres de Chanson de l'année et d'Album de l'année.

Justin Bieber, 50 Cent, Nicki Minaj, The Killers mécontents également

Deux absences étonnantes dans la longue liste des nominations : The Killers et FKA Twigs pour son album Magdalene.

50 Cent a de son coté estimé que les nominations de cette année était "en dehors de la réalité", soutenant ainsi les critiques de Teyana Taylor au sujet de l'absence de femmes nommées dans la catégorie Meilleur album R&B.

Justin Bieber a regretté que son album "Changes" se retrouvait dans la catégorie pop. Il est en effet nommé pour la meilleure performance pop solo, meilleure performance pour un groupe, et meilleure performance pour un groupe Country.

La chanteuse de R&B Nicki Minaj y était allée également de sa critique lors de l'annonce des nominations :

"N'oubliez pas que les Grammys ne m'ont jamais donné la récompense du meilleur artiste quand sept de mes chansons étaient en tête des charts et que je réalisais la meilleure performance pour une rappeuse sur les dix dernières années, et que j'ai inspiré toute une génération. Ils l'ont donnée à une homme blanc, Bon Iver."

Beyoncé, artiste la plus nommée en 2021

Avec ses neuf nominations pour l'album Black Is King, Beyoncé est la plus nommée.

Beyoncé lors des 59e Grammy Awards en 2017 à Los Angeles © Getty / Jason LaVeris/FilmMagic

La star a déjà reçu 24 Grammy Awards par le passé, pour 79 nominations à son actif. Beyoncé est la huitième artiste la plus récompensée à ce jour. Mais si elle remporte les neuf récompenses pour lesquelles elle est nominée cette année, elle deviendra l’artiste la plus récompensée de tous les temps.

La K-Pop enfin reconnue aux Grammy Awards

Les sept Coréens de BTS sont le premier groupe de K-Pop à être nommé aux Grammy Awards dans une catégorie phare, à savoir la catégorie meilleur duo/meilleure chanson en groupe. Leur titre "Dynamite" sera en compétition avec "Intentions" de Justin Bieber et Quavo, "Rain On Me" de Lady Gaga et Ariana Grande, ainsi qu’avec "Un Dia / One Day" de J Balvin, Bad Bunny, Dua Lipa et Tainy, et "Exile" de Taylor Swift et Bon Iver. BTS était déjà nommé l’an dernier mais seulement dans la catégorie Meilleure pochette d'album pour "Love Yourself : Tear". BTS a vendu en 2020 plus de 9 millions d'albums physiques. Aucun autre artiste n'a eu autant de ventes en une année. De 2013 au 31 décembre 2020, BTS a vendu plus de 25 millions d'albums physiques

Les femmes jamais autant nommées

Pour être nommé, il faut avoir sorti son album entre le 1er septembre 2019 et le 31 août 2020. Or, l'année fut très fertile pour les artistes féminines. Beyoncé (9 nominations), Dua Lipa (nommée cinq fois pour Future Nostalgia), Billie Eilish (Everything I Wanted) ou encore Taylor Swift (nommée cinq fois pour Folklore et une fois pour Beautiful Ghosts). La jeune Phoebe Bridgers obtient quatre nominations dont la catégorie Meilleur album alternatif et Meilleur titre rock. Lady Gaga n'est pas nommée dans de nombreuses catégories prestigieuses, sauf dans la catégorie meilleur album pop, et dans la catégorie duo pour Rain on me avec Ariana Grande. À signaler, Megan Thee Stallion et son "Savage" featuring Beyoncé, dans la catégorie "Enregistrement de l'année", Meilleure performance rap, Meilleure chanson rap .

Megan Thee Stallion est également nommée dans la catégorie Meilleure nouvelle artiste de l'année.

MeToo, transsexualité : les causes des Grammys 2021

Pour la deuxième fois, une femme trans est nommée aux Grammy Awards : il s'agit d'Arca, après Sophie en 2018 . Toutes les deux étant nommées dans la même catégorie : meilleur album de musique dance/électronique

Le journaliste Ronan Farrow, fils de Mia Farrow et Woody Allen, est nommé pour l’audiobook tiré de son livre "Les faire taire : comment les prédateurs sont protégés" (Ed. Calmann Lévy), sur son enquête autour du scandale Harvey Weinstein, à l'origine du mouvement MeToo.

CONSULTER LA LISTE DES NOMINATIONS sur le site des Grammy Awards

La cérémonie aura lieu dimanche 14 mars à 17h (heure de Los Angeles), soit lundi 15 mars de 2 heures à 6 h du matin. Elle sera retransmise sur la chaîne CStar en direct.

Et Daft Punk dans tout ça ?

Le groupe électro français avait enflammé la scène des Grammy Awards lors de sa prestation en 2014 avec Pharrell Williams et Stevie Wonder sur "Get lucky". Leur album Random Access Memories remportait alors les titres d'Album de l'année et de Meilleur album électro, tandis que le titre "Get lucky" devenait Meilleur enregistrement de l'année et Meilleure prestation pop par un duo/groupe.

Le duo français a remporté de multiples trophées tout au long de sa carrière. Or, Daft Punk a annoncé sa séparation il y a moins de trois semaines, créant un véritable séisme dans le monde de la musique. Les Grammys leur rendront-ils un dernier hommage ? Seront-ils eux-mêmes sur scène ? Difficile de le savoir, mais il parait difficile pour les Grammy Awards de faire l'impasse sur l'arrêt d'un groupe qui a marqué pendant près de trente ans l'histoire de la musique électro.