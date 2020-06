Comme à son habitude le 21 juin, France Inter investit l’Olympia pour y célébrer la musique, avec le Crédit Mutuel

Crise sanitaire oblige, la plus célèbre des salles de concert l’Olympia sera sans public néanmoins vous serez nombreux à pouvoir suivre cette grande journée dédiée aux artistes et à la filière musicale française :

►►► 4 concerts live inédits présentés par Rebecca Manzoni, des interviews, des reportages et l’atelier-fantôme de Vincent Josse en hommage à Christophe.

Au programme :

►11h / Concert de Pomme

►15h / L’atelier-fantôme de Christophe : 2 heures d’hommage au chanteur disparu récemment par Vincent Josse

►17h / Best of des soirées pyjama du confinement avec Stephan Eicher, Louis Chedid, Christine and the Queens, Clara Luciani et Izia

►18h / Concert de Louise Attaque : un live pour replonger dans le premier album du groupe

►21h / Concert de Katerine

►22h / DJ set d’Etienne de Crécy

Avec L’Olympia, Le Crédit Mutuel et #Fête de la musique