En amont de la Journée Internationale des Droits des Femmes le 8 mars, France Inter propose avec Konbini ce 6 mars une journée #ToutesFeministes. Une journée pour la liberté, pour l'égalité, 100% féministe. Une journée accompagnée de cette playlist 100 % féminine, rock, pop, rap et électro.

Danse de jeune fille à la musique © Getty / martin-dm

Haut les filles ! est le titre d'un documentaire de François Armanet sorti en 2019. un documentaire qui rappelait qu’être une femme dans le rock, c’est d’abord prendre une liberté. Celle d’être soi-même, quels que soient les codes imposés.

Etre une femme dans la musique, c'est d'abord prendre une liberté.

C'est cette liberté que nous avons eu envie de célébrer dans cette playlist concoctée par notre programmateur Jean-Baptiste "JB" Audibert.

Une playlist qui traverse les générations, les styles et les personnalités : du prophétique A Change is Gonna Come d'Aretha Franklin à La Grenade de "la femme qui se bat", Clara Luciani. Du swing de Nina Simone avec Just Like a Woman au rap de Chilla avec Si j'étais un homme. Mais aussi Beyoncé , Lauryn Hill, Blondie, Diam's, Juliette Greco, Lizzo...

Une playlist à écouter ici-même, sur Deezer ou Spotify. Belle écoute !

Une journée spéciale avec Konbini

Aller plus loin