Une collection de 30 nouveaux enregistrements de standards de la chanson américaine.

Bob Dylan sort "Triplicate", le premier triple album de sa carrière © AFP / BEN STANSALL

Les trois disques de Triplicate sont présentés individuellement comme une séquence thématique de dix titres, produits par Jack Frost. Triplicate est le 38e album studio de Bob Dylan et marque un renouveau dans sa musique depuis Fallen Angels, paru début 2016.

L’artiste de 75 ans a rassemblé son équipe de tournée dans les studios de Capitol à Hollywood pour enregistrer des chansons sélectionnées avec attention parmi un éventail d’auteurs-compositeurs américains tels que Charles Strouse et Lee Adams, Harold Arlen et Ted Koehler (Stormy Weather), Harold Hupfield (As Time Goes By) et Cy Coleman avec Carolyn Leigh (The Best Is Yet To Come). On retrouve des reprises d'artistes tels que Frank Sinatra, Chet Baker ou encore Harold Hupfield.

Lors d’une interview accordée sur son site Internet à l’écrivain Bill Flanagan, Dylan déclare :

Ces morceaux sont parmi ceux des plus poignants jamais sortis et je voulais leur rendre justice. Aujourd'hui que je les ai vécus et revécus, je les comprends mieux.

Bob Dylan a appliqué les bonnes vieilles recettes pour produire son album. Alors qu'aujourd'hui le numérique simplifie les techniques de production, il a préféré enregistré les musiciens ensemble dans la même pièce... Quand Bill Flanagan lui demande s'il a eu du mal à enregistrer sa voix au-dessus des cuivres, Dylan lui répond « No challenge » et avoue que pour jouer un morceau au rythme particulièrement ardu, « seulement une minute » lui a suffi à le maîtriser !

En décembre 2016, Bob Dylan a été récompensé par le Prix Nobel de littérature par l’Académie suédoise « pour avoir créé de nouvelles expressions poétiques dans la grande tradition de la chanson américaine ».

Il a reçu en 2012, la médaille présidentielle de la liberté, plus haute distinction civile des Etats-Unis, et s’est vu remettre en 2008 un prix Pulitzer spécial pour « son profond impact sur la musique populaire et la culture américaine, marqué par des compositions lyriques d’une extraordinaire puissance poétique ». Il a également été récipiendaire de la croix de Chevalier de la Légion d’Honneur en 2013, du Polar Music Award de Suède en 2000, ainsi que du titre de docteur honoris causa de l’Université de St-Andrews et de l’Université de Princeton, parmi d’autres récompenses.

Bob Dylan a vendu plus de 125 millions de disques dans le monde entier.

Triplicate paraîtra simultanément, le 31 mars, dans plusieurs formats, incluant un Digipack 3 CD, 8 volets, une édition vinyle 3 LP ainsi qu’une édition limitée et numérotée Deluxe 3 LP.

