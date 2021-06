La musique classique seulement pour tous !

Depuis 34 ans, Un Violon sur le Sable, est « probablement l’une des manifestations de la musique classique les plus “populaires” au monde », avec des concerts différents, au programme éclectique et original du répertoire classique, ponctué de quelques notes de jazz, de variété ou de pop.

Au fil des éditions, Un Violon sur le Sable s’est imposé comme un rendez-vous incontournable de l’été, manifestation unique dans l’univers des festivals français.

Pour la 10ème année consécutive, le festival « off » fera vibrer Royan et le Pays Royannais avec exceptionnellement plus d’une vingtaine d’événements.

Le festival Un Violon sur le Sable s’adapte et propose cet été une version XXL d’Un Violon sur la Ville : 3 semaines de concerts chaque jour, du 16 juillet au 4 août 2021, à Royan et dans le Pays Royannais, avec une programmation diversifiée dans l’esprit du festival.

Un Violon sur le Sable ne pouvant réunir ses 150 000 spectateurs sur la plage de Royan cette année, les événements d’Un Violon sur la Ville auront alors lieu dans des espaces fermés, en extérieur, afin de pouvoir mesurer les jauges et faire respecter les contraintes sanitaires.

Des pianos sur un green de golf ou en duel sur un terrain de tennis, une soprano un peu bohème dans un zoo, un piano sur une falaise, un gospel dans un ancien théâtre gallo-romain, une violoncelliste qui chante, un ténor qui joue de la guitare avec pour seule envie celle de partager avec le public leur amour immense pour la musique et l’art lyrique… Bienvenue au Violon sur la Ville !

Le 16 juillet, pour ouvrir cette édition spéciale d’Un Violon sur la Ville, la jeune trompettiste française multi récompensée Lucienne Renaudin-Vary, invitée privilégiée d’Un Violon sur le Sable depuis des années, nous fera voyager en Amérique du Sud aux côtés des musiciens de l’Orchestre de chambre du festival. Dans les Jardins de la Mairie de Vaux-sur-Mer, à l’abri des arbres, ils viendront ensemble bercer notre soirée d’airs brésiliens et argentins, parmi les compositeurs fétiches de la trompettiste soliste, Astor Piazzolla, du nom de son dernier album.

Et mercredi 4 août, pour clore le festival, sous les pins, sur le green du golf de Royan, la soprano colorature, internationalement connue, Natalie Dessay et le compositeur, pianiste, arrangeur et directeur musical, Yvan Cassar et leurs invités nous emmènent en voyage parmi les grands d’Hollywood, de Bernstein à Chaplin en passant par Legrand et ses mélodies éternelles composées pour le cinéma. Sans oublier les pépites écrites par Claude Nougaro.

