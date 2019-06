L’audace est le mot d’ordre du festival, qui dépoussière la formule du concert classique : une vaste scène éphémère, des écrans géants, un cortège d’artistes renommés.

Un violon sur le sable © DIDIER

Le festival Un Violon sur le Sable,ce sont trois grands concerts sur la plage de la Grande Conche et de nombreux concerts insolites.

La programmation du festival joue sur les contrastes. Elle est classique à 80% et elle côtoie le jazz, la musique du monde et la variété. En proposant aux spectateurs quelque chose qui leur est familier comme de la musique de film ou du Johnny Hallyday, le festival leur fait plus facilement découvrir ce qu’ils ne connaissent pas (un orchestre symphonique). Mais Un Violon sur le Sable est avant tout un festival de musique classique & lyrique même si Ravel et Verdi côtoient Zimmer et Williams

Chaque année de nouveaux lieux sont investis pour de nouvelles expériences... Royan et le pays royannais regorgent de lieux magiques, cachés ou ouverts sur l’océan, des théâtres et des jardins, des châteaux et des trains d’antan etc. Autant d’idées pour qu’y résonne la musique.

Un violon sur la sable / X. Renaudin

On ne saurait imaginer la falaise de Talmont sans son piano et sans… Khatia Buniatishvili ; ou encore Jean-François Zygel provoquant en duel, de pianos, un adversaire à sa hauteur sur le court du Garden Tennis de Royan

Un violon sur le sable / édition 2019

L’édition 2019 du Violon sur la Ville proposera de découvrir le discret château de Théon sur la commune de Cozes, de pénétrer dans la vertigineuse église Notre Dame de Royan pour un récital d’orgue avec Thierry Escaich et le Choeur du Violon sur le Sable. Pour la première fois, l’antique théâtre gallo-romain du Fâ à Barzan ouvrira ses portes au public pour entendre les voix du Choeur de l’armée française….

Le festival a son Orchestre symphonique, composé de 75 musiciens majoritairement issus de l’Opéra de Paris et autres grandes phalanges. Sous la baguette de Jérôme Pillement , Chef attitré depuis 1992, ils accompagnent les solistes lors des grands concerts du soir et se produisent aussi parfois en formation chambriste dans le cadre du festival Off Un Violon sur la Ville.

Un violon sur le sable / Hugo Guillemard

Cette année, Yvan Cassar revient proposer deux soirées de voyage : en Italie le 23 juillet puis à Londres le 26. Nino Rota ou les Beatles en feront peut-être partie… Le but étant toujours de naviguer entre les styles et de toucher le public en lui faisant découvrir ou redécouvrir la musique classique.

Au fil des éditions, Un Violon sur le Sable s’est imposé comme un rendez-vous incontournable de l’été, manifestation unique dans l’univers des festivals français. Gardée secrète, la programmation complète n’est dévoilée que quelques jours avant le premier concert.

Les 3 concerts ont lieu sur la plage de la Grande Conche de Royan les 20, 23 et 26 juillet 2019 à 22h.

► SAMEDI 20 JUILLET – 22h* Plage de la Grande Conche de Royan

CHOEUR DE L’ARMEE FRANÇAISE

JULIE DEPARDIEU, comédienne

THE WHOOP GROUP, saxos

CHRISTOPHE & CORALIE LICATA, danse

ISABELLE DRUET, mezzo - soprano

ADRIANA BABIN, flûte de Pan

► MARDI 23 JUILLET – 22h* Plage de la Grande Conche de Royan

THIERRY ESCAICH, compositeur et organiste, en duplex de l’église Notre Dame de Royan

NEMANJA RADULOVIC, violoniste

YVAN CASSAR, arrangeur et compositeur

CHRISTIAN-PIERRE LA MARCA, violoncelle

KEVIN AMIEL, ténor

► VENDREDI 26 JUILLET – 22h* Plage de la Grande Conche de Royan

KHATIA BUNIATISHVILI, piano

VANNINA SANTONI, soprano

KARL PAQUETTE & LUDMILA PAGLIERO, danseurs étoiles

JULIEN MARTINEAU, mandoline

YVAN CASSAR, arrangeur et compositeur

En cas de mauvais temps, les concerts sont reportés au lendemain.

Sources Un violon sur le sable