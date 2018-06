Des concerts qui attirent les foules et dont les musiciens vantent la qualité d’écoute et le silence, magique, qui éclot, entre concentration et rêverie.

Un violon sur le sable © Philippe Souchard

Le Violon sur le Sable invite petits et grands, mélomanes avertis ou qui s’ignorent, à s’asseoir sur le sable, face à l’océan, le cœur dans les étoiles, pour savourer les plus belles pages classiques inattendues et jamais entendues en pareil endroit. La plage devient alors l’une de plus grandes et plus belles salles de concert capable d’accueillir plus de 50 000 personnes chaque soirée de spectacle, sous le ciel étoilé…

Une nouvelle fois, France Inter a choisi d’accompagner cette manifestation pour vivre au rythme des événement estivaux et s’installera au cœur du festival pour faire vivre à ses auditeurs cet événement incontournable.

L’audace est le mot d’ordre du festival, qui dépoussière la formule du concert classique : une vaste scène éphémère, des écrans géants, un cortège d’artistes renommés.

Feu rouge Un Violon sur le sable / Philippe Souchard

Lors des trois traditionnels grands concerts du soir, sur la plage de la Grande Conche, quatre à six interprètes et danseurs se succèdent sur scène, dans les grandes œuvres du répertoire classique, entre lesquelles s’immiscent le jazz et les musiques du monde.

Au fil des éditions, Un Violon sur le Sable s’est imposé comme un rendez-vous incontournable de l’été, manifestation unique dans l’univers des festivals français.

Gardée secrète, la programmation complète n’est dévoilée que quelques jours avant le premier concert.

►►► Le Violon sur le Sable fêtera en 2018 sa 31è édition !

Quelques artistes :

Jodie Devos : Artiste Jeune Talent de l’année 2015 pour les International Classical Music Award.

: Artiste Jeune Talent de l’année 2015 pour les International Classical Music Award. Gabriela Montero : En 2015, la pianiste vénézuélienne remportait un Latin Grammy Award pour l’enregistrement d’Ex Patria

: En 2015, la pianiste vénézuélienne remportait un Latin Grammy Award pour l’enregistrement d’Ex Patria Lucienne Renaudin-Vary : Victoires de la Musique Classique 2016 catégorie Révélation, elle manie aussi bien la trompette classique que Jazz

: Victoires de la Musique Classique 2016 catégorie Révélation, elle manie aussi bien la trompette classique que Jazz Félicien Brut : Considéré comme l'un des accordéonistes français les plus innovants et éclectiques de sa génération.

►►► Un violon sur la ville

Créé en 2012, Un Violon sur la Ville s’éloigne de la plage pour faire vibrer les lieux les plus insolites de Royan et du Pays Royannais.

Les pianistes Jean-François Zygel et Gabriela Montero se livreront à un impitoyable match d’improvisation à coup de notes sur un court de tennis ! Équilibriste, le pianiste Simon Ghraichy jouera quant à lui sur la falaise de Talmont-sur-Gironde, tandis que la danseuse étoile Laura Hecquet se produira sur un green de golf ! On pourra également croiser Thibault Cauvin en toute intimité dans un théâtre de Verdure...

Le festival a son Orchestre symphonique, composé de 75 musiciens majoritairement issus de l’Opéra de Paris et autres grandes phalanges. Sous la baguette de Jérôme Pillement, Chef attitré depuis 1992, ils accompagnent les solistes lors des grands concerts du soir et se produisent aussi parfois en formation chambriste dans le cadre du festival Off Un Violon sur la Ville.

Orchestre centre Un Violon sur le Sable / CMJN P114

