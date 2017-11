Huit ans après "IRM", composé par Beck, Charlotte Gainsbourg sort un nouvel opus : "Rest". Quelques jours avant sa sortie, France Inter, partenaire de l’album, consacre une journée spéciale à l’artiste le lundi 13 novembre 2017.

Charlotte Gainsbourg © Album Rest

Peut-être parce que mes parents avaient fait tout le contraire, j'ai toujours tout gardé secret.

A la mort de sa sœur, Charlotte se livre. "Il n'y avait plus rien qui comptait. J'étais dans une période de chagrin très forte et c'est plus facile d'accoucher de certaines choses". Rest, son nouvel album, est son autopsie, un autoportrait qui dissèque les blessures et fragilités de l'artiste.

Rest est le premier mot gravé sur les tombes en Angleterre (Rest in Peace) mais également le mot qu'on prononce en français pour retenir l'être aimé.

C'est Charlotte Gainsbourg elle-même qui signe les textes, souvent inspirés de ses carnets intimes, et qui a choisi de chanter en français. Un album produit par SebastiAn, qui a - entre autres - travaillé sur les albums de Kavinsky et Franck Ocean.

Charlotte Gainsbourg sur France Inter

13 novembre, tout au long de la journée, cinq titres inédits, diffusés en avant-première sur l’antenne de France Inter.

13 novembre, 7h23 : Pop & Co de Rebecca Manzoni - Rest de Charlotte Gainsbourg

de - de vendredi 17 novembre, 21h : Foule Sentimentale. Charlotte Gainsbourg est invitée au micro de Didier Varrod

