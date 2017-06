“American dream” le nouvel album du groupe New Yorkais LCD SoundSystem sortira le 1er septembre.

James Murphy, co-fondateur du label DFA Records et leader de LCD Soundsystem © AFP / Kevin Winter / Getty Images North America

Une tournée mondiale est également confirmée pour 2017, dont deux dates à l'Olympia les 13 et 14 septembre. Mise en vente générale des places ce vendredi 23 juin 2017.

sept ans après « This is happening » leur dernier album et cinq ans après leur émouvant concert d’adieu au Madison Square Garden de NY, LCD SounSystem , groupe mené par le chanteur, producteur, DJ et musicien James Murphy annonce ainsi son retour en publiant il y a quelques semaines, 2 nouveaux titres « Call the police » et « American dream » qui figureront sur le nouvel album de LCD.

James Murphy est également le co-fondateur avec Tim Goldsworthy du label DFA Records, label de musique électronique créé en 2001 et basé à New York.

L’occasion rêvée de revenir sur la carrière de LCD, des artistes et remixes DFA, et des productions du très prolifique James Murphy, à travers une playlist on ne peut plus dansante et sexy.

Enjoy !

