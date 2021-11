Entendre le cœur d'un artiste engagé battre de plus en plus fort en compagnie de Laure Adler, Michka Assayas et Laurent Goumarre !

Bernard Lavilliers © Radio France / Christophe Abramowitz

A la veille de la sortie de son nouvel album Le cœur du monde (Romance Musique/Universal), France Inter, partenaire de cet opus, donne carte blanche à Bernard Lavilliers. L’occasion pour les auditeurs de mieux connaître le poète-rockeur-nomade qui a marqué l’histoire de la chanson française avec des titres intemporels, comme On the road again…

Une soirée avec Bernard Lavilliers de 20h à 23h : 3 heures, 3 émissions pour une soirée pleine de surprises, de coups de cœur, d’intimité et bien sûr de musique :

■ 20h -L’heure bleue de Laure Adler

Entretien au long cours avec Bernard Lavilliers

■ 21h - Very good trip de Michka Assayas

L’artiste prend les commandes de l’émission et propose les titres des albums qui ont guidé sa carrière.

■ 22h - Côté Club de Laurent Goumarre

Pour clore cette soirée, Bernard Lavilliers, devient rédacteur en chef de l’émission et invite ses amis. Au micro de Laurent Goumarre, il revient sur sa carrière, ses rencontres musicales, ses inquiétudes pour un monde en pleine mutation, ses espoirs…

France Inter, la radio qui donne à entendre la musique et les artistes