Minou avait remporté en 2015 "La Relève" sur France Inter, et leur nouvel album est sorti en novembre l'année dernière. Ils sont en concert le 2 mars à Paris, au Divan du Monde.

Minou - Vesperal © Cinq 7

Minou est un groupe, un duo qui ne fait qu’un, complice et complexe, qui donne naissance ou renaissance à une chanson pop-électro décomplexée.

Tellement décomplexée que cet album, chanté tout en français, n’a rien à envier dans ses sonorités à nos amis Anglo-Saxons. Minou nous rappelle la new wave des années 80, l’indie d’outre-atlantique mais aussi ce que la pop française a de meilleur.

Minou s’écoute, Minou se danse. C’est normal car leurs Rolling Stones à eux s’appellent les Daft Punk, première claque reçue, premières envies, émotions. Territoires nouveaux à explorer, la magie d’un monde à réinventer pour une génération qui a grandi et s’est libérée sur les textes de Daho ou la musique de MGMT.

Quand on a quinze ans et qu’on découvre des groupes tels que Gorillaz, on sent l’exaltation et l’idée qu’on puisse sortir des sentiers battus et qu’un nouveau langage est possible.

Ce nouveau langage, Pierre Simon et Sabine Stenkors le précise depuis leur rencontre au lycée. Plusieurs groupes et bientôt 10 ans plus tard, ce langage est devenu commun, mélange de leurs expériences et collaborations issues de cette période.

Un mélange savant aussi bien organique qu’électronique, décoction curieuse et ambitieuse des genres et deux voix qui n’en font qu’une. Sonorités rêveuses, fausse naïveté et refrains tenaces, voilà une partie des éléments qui composent l’élixir de Minou et nous obligent à tomber immédiatement sous leur charme.

L’esthétique sophistiquée de leur univers visuel, entre série Z 70’s et clin d’œil au photographe américain Gregory Crewdson, est la parfaite illustration de l’antagonisme qui caractérise leurs morceaux.

Minou c’est un vaisseau spatial piloté, mixé, réalisé par Julien Delfaud (Phoenix, Superdiscount, Benjamin Biolay, Woodkid) qui atterrit en douceur sur un volcan synthétique cracheur de riffs, d’amour et d’espoirs.

Minou réussit le pari fou de rendre nos mélancolies joyeuses, de faire danser nos doutes, de réparer nos colères et d’imaginer plus loin la promesse du mieux. Le chant est aérien et l’harmonie des voix sur chaque refrain vous emporte. Les textes sont ciselés, tortueux, cosmiques, sensibles, durs et solaires.

France Inter ne s’y est pas trompé en les sélectionnant pour « La Relève », prix dont Minou furent les heureux gagnants en 2015.

En concert

Le 2 mars au Divan du Monde à Paris et en show-case le 4 mars à la FNAC de Nantes, le 11 mars à la FNAC de Tours, le 21 mars au Rockstore de Montpellier,... Retrouvez les dates de Minou sur le Facebook.