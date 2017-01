Extrait de "Révolution", le prochain album du groupe qui sortira le 3 mars prochain.

IAM © Didier Deroin

IAM est de retour

Le huitième album du groupe, Rêvolution, est un disque qui déborde, qui donne plus qu'il ne prend, un disque lumineux, volontaire, généreux et rigolard, maquisard et empathique, pas dupe et jamais blasé, c’est une déclaration d'amour à la musique, la leur, la nôtre, rap, reggae, soul, funk, c'est une main tendue à tous ceux qui ne veulent pas se contenter de respirer, un avertissement aussi, à ceux qui entretiennent la haine sans penser aux conséquences, à ceux qui se trouvent toujours une excuse pour ne pas avancer, pour accuser l'autre de leurs propres dérives.

"Nos vies c'est pas de l'eau de coco, poto"

Alors que "L'école du micro d'argent" fêtera ses 20 ans avec des concerts dans toute la France en 2017, IAM revient avec un texte percutant, dans un clip en noir et blanc. "Monnaie de singe", que vous retrouvez dans la playlist de France Inter.

A l'époque on était ces ados, dans le métro, sautant les tourniquets

On a tué dégun, non, on n'a pas tout niqué

C'est juste, qu'on était jeunes, sauvages et libres

Nos cris résonnaient dans le quartier vide

