Festival nouvelle génération, We love green invite depuis 2011 dans les Bois de Paris, des artistes déchaînés et passionnants qui dessinent la musique de notre époque.

We Love Green © R. Bassenne

Un festival qui nous tient particulièrement à cœur !

France Inter continue plus que jamais d’accompagner We love green, festival engagé, aux ambitions écologiques fortes et à la programmation ambitieuse.

► Cette année, jeudi 2 juin, vous pourrez vivre en direct les concerts de Gorillaz et Jorja Smith en compagnie d’Aline Afanoukoé pour une soirée toute en musique.

We love green / Claire Gaby

Avec sa programmation éclectique qui traverse les ponts entre indie, électro et urbain, We love green est une célébration dont l’objectif est de sensibiliser l’opinion au respect de l’environnement, de rassembler des mondes qui se rencontrent rarement. Engagé et véritable laboratoire d’expérimentations, le festival assume un rôle éducatif et de médiation culturelle auprès des publics comme des professionnels et artistes dont il s’entoure, pour porter à travers la musique des valeurs sociales, économiques, solidaires et éveiller les consciences.

Pour son édition 2022, We love green propose une expérience encore plus chargée en émotions, avec une programmation qui joue avec les codes et les vibrations de l’époque.

We Love Green / R Bassenne

Fidèle à son ambition de réunir différentes formes de créations, le festival poursuit sa mission de défrichage et de fusion en connectant l’ensemble des musiques actuelles. Du rap à la techno en passant par la pop, la soul ou la chanson française, We love green ouvre une nouvelle fenêtre sur les mondes de demain. Une expérience en réalité augmentée qui engage aussi bien le corps que l’esprit.

We love green / Claire Gaby

► 5 scènes magistrales au milieu des bois : la Prairie Scène Open Air les pieds dans l’herbe sous le soleil, la Clairière live-shows immersifs sous Chapiteau à la tombée de la Nuit, la Canopée & le Club Lalaland, grand club intégralement décoré, où tout est permis pour les passionnés du dancefloor ! La musique à We Love Green se vit sans œillères, ni frontières et est avant tout un festival musical !

We love green / Julien Mignot

We love green accueillera pour cette nouvelle édition :

Gorillaz, Jorja Smith, Moderat, Nathy Peluso, Booska-P Show, Ziak, La fève, 1Pliké140, Chancero...

Et le week-end se succèderont :

Massive Attack, Phoenix, Laylow, SCH, Mac Demarco, Charlotte de Witte, Chet Faker, PNL, Angèle, Disclosure, Juliette Armanet, Bicep, Tale of us, Maceo Plex, C. Tangana, Ibeyi, Dinos, La marche bleue...

Toute la programmation ici !

We Love Green / R Bassenne

► Think Tank

Le Think Tank est un « laboratoire d’idées », un lieu de conférences, érigé au cœur du festival, pour promouvoir les échanges d’idées, les innovations environnementales ainsi que la sensibilisation du plus grand nombre aux enjeux écologiques afin de mieux comprendre ce monde en pleine mutation. Pour cela, la parole est donnée aussi bien aux “change makers” d’aujourd’hui, penseurs iconoclastes, scientifiques, militants, artistes ou sociologues et autres personnalités engagées lors de tables rondes et conférences.

We Love Green / R Bassenne

► Le village des innovations

Pour faire face aux défis environnementaux et sociaux, ils réinventent les standards : économie circulaire, agriculture durable, mode responsable… We Love Green réunit start ups et ONG de l’impact positif dans son village des innovations créé en partenariat avec ChangeNOW, écosystème fédérateur des solutions pour la planète. Un village qui s’agrandit (c’est bon signe), avec plus de moments d’échanges, des démos, un espace de rencontre entre les structures qui recrutent et les candidats… Un temps fort unique pour venir à la rencontre des porteurs de projets prometteurs de l’innovation sociale et environnementale.

We Love Green / R Bassenne

Chaque année, le Festival met à l’honneur la créativité de la nouvelle génération d’artiste, designer & scénographe et a accompagné des écoles d’art et design depuis 8 ans en réalisant leurs projets d’études à échelle 1.

De nombreuses associations environnementales et solidaires sont présentes tous les ans sur le festival. Elles proposent des expositions et activités de sensibilisations ludiques pour les petits comme pour les plus grands.

Un grand terrain de jeux pour les Kids, au milieu des bois et sécurisé pour s’amuser, participer à une grande kermesse, découvrir de nombreuses thématiques comme l’alimentation responsable, l’écologie, la musique ou encore le recyclage.

We love green / Ava du Parc

La restauration est un enjeu majeur en termes de production, de saisonnalité et de provenance des produits. Pour proposer la meilleure expérience gastronomique (qualité, diversité et adéquation avec notre engagement), We Love Green, épaulé de son jury de professionnels et grands chefs, assure la sélection des différents restaurateurs et les accompagne sur le sourcing (bio et locaux), traçabilité totale des produits, transition ou la création d’une offre végétarienne/vegan, et don de ses invendus alimentaires.

Sources We love green