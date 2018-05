Festival nouvelle génération, We Love Green invite depuis 2011 dans les Bois de Paris, des artistes déchaînés et passionnants qui dessinent la musique de notre époque, et qui attirent jusqu’à 60 000 personnes.

Festival We love green © Maxime Chermat

Pour la première fois, France Inter accompagne le festival We Love Greenet sera sur place samedi 2 juin en direct :

Une programmation éclectique qui traverse les ponts entre indie, électro et urbain. Une scène française qui ne manque pas de lumière (Christine & The Queens, Camille, L’impératrice… ) face à des icônes international confirmés (LCD Soundsystem, PJ Harvey, Ratatat, Lorde, London Grammar, Metronomy…). Mais surtout une grande envie de diversité dans le hip-hop : de la première date en Festival de PNL jusqu’au sacre d’Action Bronson et Damso en 2017. Et enfin une programmation électronique alternant live exclusif et DJ sets (du projet Moderat, au live solaire de Nicolas Jaar, ou des djs sets de Âme, Daniel Avery, SBTRKT…)

We love green / Maxime Chermat

La programmation s’épanouit sur deux grandes scènes: celles de la Prairie, solaire, ouverte vers l’extérieur, les pieds dans l’herbe, la tête dans les étoiles… et la scène de la Clairière, un demi-chapiteau, comme une bulle, idéal pour des lives méticuleusement scénographiés, reposant autant sur la lumière que la vidéo pour accueillir les artistes les plus novateurs et c’est une véritable plongée dans leur univers.

Et le futur des musiques actuelles, ses newcomers les plus prometteurs se donnent quant à eux rendez-vous sous le grand chapiteau du Lalaland. Un panel de découvertes Live en journée avant de basculer en version club avec les maitres du dancefloor.

A l'affiche : Migos, Tyler The Creator, The Internet du crew, Odd Future… Orelsan, Lomepal, Moha la Squale, Ibeyi, Jorja Smith, Honey Dijon, The Black Madonna, Angèle et Björk et Oumou Sangare ou encore Nina Kraviz

We love green / édition 2018

De nouveaux artistes programmés : Charlotte Gainsbourg, Dixon, Sampha, The Black Madonna, Mount Kimbie, Iamddb, Agoria, Live, Myth Syzer, Kokoko!, Yaeji, Superorganism, Funkineven B2b Shanti Celeste, Baba Stiltz, Vendredi Sur Mer, Lewis Ofman, Gus Dapperton Deena Abdelwahed, Big Freedia, Cannibale, The Kite String Tangle, Digital Zandoli, Chaton, Evergreen, Dani Terreur, Shaolin Soul Presents Last but not least…

Juliette Armanet, 10LEC6 et Khruangbin rejoignent l’affiche 2018 du festival ! Et encore quelques surprises à venir.

We love green / Maxime Chermat

Tout est parti de l’envie de produire un festival ancré dans les problématiques actuelles, de repartir de zéro pour la conception et la production d’un événement éphémère avec une question phare: « Quelles sont nos ressources et que pouvons nous produire? ».

We Love Green est une célébration dont l’objectif est de sensibiliser l’opinion, influencer les publics, modifier les comportements et participer à un mouvement de fond auquel tout citoyen peut collaborer. Le festival assume un rôle éducatif et de médiation culturelle auprès des publics comme des professionnels et artistes dont il s’entoure, pour porter à travers la musique des valeurs sociales, économiques, solidaires et éveiller les consciences. Laboratoire d’expérimentations, le festival ouvre de nouvelles pistes et se situe dans une démarche de progrès continu et de développement durable.

Dire et faire We Love Green est le début de notre engagement. A vous de jouer !

La scène du Think Tank Le Think Tank est un « laboratoire d’idées » érigé au cœur du festival, pour promouvoir les échanges d’idées, les innovations environnementales ainsi que la sensibilisation du plus grand nombre aux enjeux écologiques afin de mieux comprendre ce monde en pleine mutation. Pour cela, la parole est donnée aussi bien aux “change makers” d’aujourd’hui, penseurs iconoclastes, scientifiques, militants, artistes ou sociologues et autres personnalités engagées lors de tables rondes et conférences. Une programmation ambitieuse et éclectique qui bénéficie du soutien de la direction régionale d’Ile de France de l’ADEME.

We love green / Maxime Chermat

Les projections de films de fiction et documentaires engagés dans les tentes de la prairie du Think Tank, font parcourir le monde à travers le regard de réalisateurs du monde entier autour de 3 thématiques : investigation, fiction et découverte. L’occasion d’ouvrir nos perspectives sur le développement durable et nos sociétés en mutation pour développer un regard différent sur notre planète. En partenariat avec le Festival Atmosphère et Datagueule

Le festival accueille une nouvelle fois cette année, une pépinière de Start-Up rassemblant dans un même écosystème des associations et des entreprises pionnières sur différents sujets innovants : technologie verte, énergie, transport, eau, économie circulaire, agriculture et alimentation durable, mode et design éthique… À l’aube des grands défis environnementaux et sociétaux, l’objectif de cet espace est de sensibiliser et de faire connaître les nouveaux acteurs-entrepreneurs du changement. En 2017, les start-up, ont présenté aux 60 000 festivaliers des idées innovantes contribuant à l’avenir de l’agriculture et de nouvelles manières de consommer, de collaborer et de s’entraider.

La Scénographie ! Chaque année We Love Green met un point d’honneur à présenter une scénographie conceptuelle, pop et colorée sous le signe de l’éco-responsabilité. L‘occasion pour des talents émergents ou confirmés, de proposer un projet grandeur nature : un pavillon éphémère et orignal dans le cadre exceptionnel de We Love Green, accueillant aujourd’hui 60 000 visiteurs durant 2 jours dans l’écrin naturel du Bois de Vincennes. Véritable signature artistique, l’oeuvre choisie sera le temps du festival : le symbole d’une scénographie novatrice et responsable !

En parallèle, We Love Green mène un projet pédagogique en partenariat avec les écoles d’arts, écoles d’architectures, BTS de la région Ile-de-France pour développer des projets artistiques innovants. Accompagné par des professionnels de l’art tel que Jean-Charles de Castelbajac, Tadashi Kawamata ou encore Arne Quinze, We Love Green valorise la jeune création artistique.

Dans le cadre du Workshop, les équipes du festival ont développé depuis 5 ans, un réseau récupération pour le réemploi de matériaux auprès de multiples acteurs : associations, institutions, collectifs, artistes et créateurs. En 2017, 20 pavillons et créations artistiques ont été réalisés pendant les 2 semaines de résidence.

Source We love green