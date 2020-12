Festival nouvelle génération, WE LOVE GREEN invite depuis 2011 dans les Bois de Paris, des artistes déchaînés et passionnants qui dessinent la musique de notre époque. Un festival éco-responsable !

We love green © Maxime Chermat

A vous de jouer !

Parce que We love green souhaite plus que tout vous retrouver en 2021, force et solidarité seront les maîtres-mots d’une édition exceptionnelle, qui célébrera les 10 ans de festivals, de musiques, de rencontres et de découvertes.

Une programmation éclectique qui traverse les ponts entre indie, électro et urbain. Festival engagé, laboratoire d’expérimentations, We Love Green est une célébration dont l’objectif est de sensibiliser l’opinion au respect de l’environnement, de rassembler des mondes qui se rencontrent rarement.

We love green / Maxime Chermat

Le festival assume un rôle éducatif et de médiation culturelle auprès des publics comme des professionnels et artistes dont il s’entoure, pour porter à travers la musique des valeurs sociales, économiques, solidaires et éveiller les consciences. Dire et faire We Love Green est le début de notre engagement.

Un musée à ciel ouvert, une scénographie entièrement éco-conçue, un programme pédagogique pour transmettre les bonnes pratiques aux étudiant en art, architecture et design… We Love Green parce que We Love Art.

► 4 scènes pour accueillir les icônes de la pop mondiale, l’avant-garde rap, rock ou chanson, les lives électro qui feront l’histoire. La musique à We Love Green se vit sans œillères, ni frontières.

We love green / Vincent Lappartient

La programmation

Jeudi 3 Juin 2021 :

GORILLAZ création spéciale pour le festival

Samedi 5 Juin 2021 :

MASSIVE ATTACK - DOJA CAT - NINHO - 13 BLOCK - POMME - PARCELS - FOUR TET - RONE - BLACK COFFEE - ARCA- SÉBASTIEN TELLIER - LOUS AND THE YAKUZA - LA MARCHE BLEUE - LAYLOW - MERYL - SHYGIRL - LALA&CE - MYD - DJ LAG - SHERELLE & more

Dimanche 6 Juin 2021 :

ANGÈLE - BAD BUNNY - DISCLOSURE - CATHERINE RINGER CHANTE LES RITA MITSOUKO - HS (Hamza & SCH) - HATIK - BICEP LIVE - KING GIZZARD AND THE LIZARD WIZARD - MR EAZI - KOFFEE -LORENZO - 070 SHAKE - THE MURDER CAPITAL - SQUID - GIRL IN RED - KAMPIRE - CRYSTAL MURRAY - MICHEL & more…

We love green / édition 2021

Danser au cœur d’un Bois centenaire, chiller sous les tilleuls et les châtaigniers... La fête à We Love Green est une communion avec la nature accessible de 0 à 77 ans.