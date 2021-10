Cette chanson devenue mythique a fait l’ouverture du concert du chanteur au Stade de France en septembre 1998. Si la musique est signée Pascal Obispo, et Pierre Jaconelli, les paroles sont de Zazie. Invitée de l’émission "Hors piste" de Thomas Sotto, elle est revenue sur l’écriture du texte.

Zazie : "Pascal Obispo m’appelle une nuit et me demande ce que je fais. Je réponds : "rien". Il me répond : "Alors, tu as trois heures. Il faudrait que tu fasses un texte pour demain pour l’ouverture ou la fermeture du concert de Johnny au Stade de France…"

Avec Johnny, que je n’ai rencontré qu’après, j’ai découvert ce qu’était un interprète. On peut croire que c'est juste une voix. Et c'est vrai quand il chante dans un studio. Tous les ingénieurs du son vous diront qu’ils sont un peu effrayés parce qu'il peut décoller des pastilles des micros. Johnny Hallyday pouvait vous dézinguer deux micros parce qu'il avait chanté trop fort.

On a vraiment l'impression d'ouvrir la porte et de se retrouver à la pointe du Raz avec force 12 dehors.

Mais au-delà de ce côté minéral et physique, il y a un grand interprète

Moi en tant qu'auteur parfois, je suis déçue. J’ai fait des efforts pour écrire un texte, mais cela ne rend rien. Les gens pourraient chanter le bottin, ce serait pareil. Johnny y mettait du sens, son sens. Pour Allumer le feu, ce texte était un peu servi sur un plateau.

Mais c’était normal : on m’avait dit "ouverture du Stade de France" : j'ai écrit une chanson de gladiateur.

C'était très drôle comme exercice. Moi-même, jamais je ne pourrais chanter ce genre de chanson. J’ai jeté les mots qui me semblaient important pour les spectateurs : "motos", "tatouages", "bruits", "feu", "enfants", "loups", "lions". Ensuite, j'ai pioché dedans pour en faire un texte quand même cohérent."

🎧 ÉCOUTER | Hors piste, l'émission de Thomas Sotto avec Zazie

"Allumer le feu"

La musique de la chanson est signée Pascal Obispo et Pierre Jaconelli. Elle figure sur le 41e album de Johnny Hallyday Ce que je sais sorti en 1998. A peine sortie, Allumer le feu est restée des semaines en tête des ventes.

♫ Tourner le temps à l'orage

Revenir à l'état sauvage

Forcer les portes, les barrages

Sortir le loup de sa cage

Sentir le vent qui se déchaîne

Battre le sang dans nos veines

Monter le son des guitares

Et le bruit des motos qui démarrent

Il suffira d'une étincelle

D'un rien, d'un geste

Il suffira d'une étincelle

Et d'un mot d'amour

Pour

Allumer le feu

Allumer le feu

Et faire danser les diables et les dieux

Allumer le feu

Allumer le feu

Et voir grandir la flamme dans vos yeux

Allumer le feu

Laisser derrière toutes nos peines

Nos haches de guerre, nos problèmes

Se libérer de nos chaînes

Lâcher le lion dans l'arène

Je veux la foudre et l'éclair

L'odeur de poudre, le tonnerre

Je veux la fête et les rires

Je veux la foule en délire

Il suffira d'une étincelle

D'un rien, d'un contact

Il suffira d'une étincelle

D'un peu de jour

Pour

Allumer le feu

Allumer le feu

Et faire danser les diables et les dieux

Allumer le feu

Allumer le feu

Et voir grandir la flamme dans vos yeux

Allumer le feu

Il suffira d'une étincelle

D'un rien, d'un geste

Il suffira d'une étincelle

D'un mot d'amour pour

Allumer le feu

Allumer le feu

Et faire danser les diables et les dieux

Allumer le feu

Allumer le feu

Et voir grandir la flamme dans vos yeux

Oh, allumer le feu

Allumer le feu

Et faire danser, les diables et les dieux

Allumer le feu (allumer le feu)

Allumer le feu (allumer le feu) ♫♪