C’est sur la prairie de Landaoudec, en Presqu’île de Crozon, que s’ouvre pour la 20ème fois le Festival

Festival du bout du monde © Samuel Jouon

Clap de début pour un cru de bon augure, avec les cartes blanches données à trois artistes – Ibrahim Maalouf, Robin Foster et La Rue Kétanou - un nombre grandissant de formations féminines – Michelle David &The Gospel sessions, Jenny & the Mexicats - et la recherche du meilleur accueil pour le public venu écouter des musiques du monde entier.

Avec toujours la volonté de ne pas chercher à faire plus, mais à faire mieux, le festival garde ses convictions et va de l’avant : cette année, des spectacles pour enfants – Histoires contées et Ego le Cachalot - seront proposés à la Lolotte, un DJ – R*Uno - animera les campings en début d’après-midi quand les fanfares feront toujours la part belle aux communes alentours. Quelques aménagements sont prévus sur le site, qu’il s’agisse d’une zone de repos ou de nouveaux espaces bars.

Festival du bout du monde / S. Jouon

Ainsi, la recette plaît. D’année en année, le festival fait le plein !

Grâce aux équipes de production, techniques et la complicité de 1700 bénévoles appartenant pour la plupart aux associations de la presqu’île, qui consacrent leur temps au bon déroulé de la manifestation, le festival fait rayonner cette perle bretonne qu’est la presqu’île de Crozon. Ce lieu encore sauvage et préservé, baigné par la rade de Brest au Nord et la baie de Douarnenez au Sud. Cette année, le festival s’aventurera aussi dans certains endroits emblématiques presqu’îliens : la chapelle Notre-Dame de Rocamadour et l’ancienne abbaye de Landévennec.

Festival du bout du monde / S. Jouon

C’est au sein de cette presqu’île, au bout du monde, que plus de 20 nationalités seront représentées. Et c’est bien là que se situe la force du festival. Elle lui confère un melting-pot culturel, une ouverture sur le monde, un véritable voyage musical et de partage.

Les 2, 3 et 4 août prochain, c’est sur la prairie de Landaoudec, en Presqu’île de Crozon, que s’ouvrira pour la 20ème fois le Festival du Bout du Monde avec entre autres Tété, Yuri Buenaventura, Calexico et Iron & Wine, Dionysos, Femi Kuti, Winston McAnuff & Fixi, Feu ! Chatterton, Ziggy Marley, Baloji, Stephan Eicher, Canine, Angelique Kidjo, Eagle Eye Cherry...

L’équipe du Festival

Découvrez toute la programmation ici !20