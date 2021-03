Un tiers des utilisateurs Netflix partagent leurs mots de passe avec quelqu'un d'autre. Jusqu’à présent, la plateforme de streaming autorisait cette pratique, mais cela pourrait ne plus durer. Des test de double identification sont en cours sont en cours aux États-Unis.

Il n'est pas certain que vous pourrez encore refiler vos codes Netflix à vos amis... © Getty / SOPA Images / Contributeur

Qui n’a jamais partagé ses codes d’abonnement à une plateforme de streaming avec des amis, des parents ? Netflix en tous cas, a décidé de partir en guerre contre cette pratique qui lui fait perdre des milliards de dollars. Le géant de la vidéo en ligne par abonnement teste actuellement une méthode de vérification des comptes.

L'annonce de Netflix a fait l’effet d’une bombe

Le partage de codes à l’extérieur du foyer est une pratique extrêmement répandue, tout le monde le sait. Y compris les éditeurs qui pendant longtemps n’ont pas fait grand-chose pour endiguer une pratique qu’en 2016 Reed Hastings, le cofondateur et directeur de Netflix, jugeait positive. "Les personnes utilisant le compte de quelqu’un d’autre finissent par prendre leur propre abonnement. C’est une façon de faire marcher le bouche à oreille" déclarait alors le big boss de Netflix.

Canal en a même fait un argument publicitaire il y a peu...

Pour Netflix, le manque à gagner serait de plus de 7 milliards d’euros. Et maintenant que le marché arrive à maturité pour la firme, surtout aux États-Unis, elle constate que depuis des mois le niveau d'abonnements stagne.

Vrai ou pas – on en est qu'aux tests aux États Unis et uniquement sur les télé – ce petit coup de pression sur les utilisateurs clandestins, qui se reconnaîtront, devrait assurément booster le recrutement de nouveaux clients. Netflix, leader absolu, en a actuellement 204 millions répartis dans plus de 190 pays.

Le nombre de plateformes

Au printemps 2020, 46% des internautes français avaient accès à au moins une offre légale au sein de leur foyer (contre 36% en 2019), soit plus de 22 millions de Français, Netflix se taillant la part du lion. On peut supposer que le confinement a bien réussi aux abonnements...

Les abonnés aux plateformes de streaming vidéo dépensent en moyenne un peu plus de 15 euros par mois, avec en moyenne 1,7 abonnement de SVOD ou de télévision payante.