Un concert privé en public et en direct du Ground Control, dès 19h, vendredi 6 décembre

Niska par Koria et Eric et Quentin par C. Abramowitz Radio France ©

France Inter vous propose de découvrir, Niska pour un concert vendredi 6 décembre dès 19h depuis Ground Control, présenté par Eric Metzger et Quentin Margot.

Avec 21 singles d’or, 5 de platine et 5 de diamant, plus de 1,3 milliards de vues sur sa chaine Youtube dont 300 millions pour le titre « Réseaux » et 1 milliard et demi de streams, Niska s’est imposé en 5 ans comme une figure majeure du rap français. Son troisième album « Mr Sal » s’est déjà écoulé à plus de 150 000 exemplaires depuis septembre, et vous pouvez écouter son titre « Du lundi au lundi » dans la playlist de France Inter.

Ce concert sera retransmis sur l’antenne de France Inter, samedi 7 décembre dans l’émission Le grand urbain d’Eric Metzger et Quentin Margot à 21h

►►► Pour assister au concert : maisondelaradio.fr

Ouverture de la billetterie le 4 décembre à 9h après l’annonce dans le 7/9 de France Inter

Nous attirons votre attention sur le fait que le nombre de places du studio est limité et que les places sont réservées en quelques courtes minutes.

Entrée interdite aux mineurs non accompagnés par une personne majeure.

Les événements au Ground Control sont en placement libre debout.