Entre deux films, deux livres ou deux flâneries sur les réseaux sociaux, comment occuper vos journées et vos soirées pendant le couvre-feu ? Les jeux de société peuvent être une bonne solution, d'autant plus que depuis quelques années, de plus en plus de jeux se développent dans des versions pour un ou deux joueurs.

Le jeu de société est l'un des loisirs bien adaptés aux restrictions actuelles © AFP / Oryane Langenbronn / Hans Lucas

Parties en cinq minutes, jeux évolutifs qui durent une heure, affrontement ou collaboration, jeux d'ambiance ou de stratégie : depuis une dizaine d'années, le renouveau du jeu de société amène des dizaines de nouveaux concepts, de nouvelles idées et de nouveaux scénarios de jeux proposés par de nombreux éditeurs.

Avec l'arrivée du confinement l'an dernier, puis les différentes vagues de couvre-feu et de déconfinement, le jeu de société est aussi devenu une façon – parmi d'autres – de passer sa soirée à la maison. Mais comment faire quand on n'est que deux ? Petit à petit, le jeu de société s'adapte et propose de plus en plus de jeux à jouer à deux sans entacher l'amusement, face à des jeux qui, à deux, perdent de leur intérêt (une partie de Uno, par exemple, peut ne pas avoir de fin à deux). Voici notre sélection de quelques jeux qui fonctionnent très bien à deux, voire, pour certains, en solo.

Les aventuriers du rail

Un grand classique, mais indémodable : dans "Les Aventuriers du Rail", vous êtes dans la peau d'une compagnie de chemin de fer qui cherche à étendre son réseau, en plein XIXe siècle, à travers l'Amérique (ou l'Europe, ou plein d'autres endroits), en reliant deux villes désignées dès le début de la partie par des petits tronçons de chemin de fer. La partie devient intéressante quand votre adversaire et vous devez vous disputer un tronçon unique qui sera la clé de votre réussite. Tous les coups sont alors permis ! Les aventuriers du rail n'est pas conçu que pour deux joueurs, mais il fonctionne aussi très bien dans cette configuration.

Exit

Depuis le confinement, les "escape games", ces salles de jeux basées sur le concept d'une évasion en 60 minutes chrono avec de multiples énigmes et embûches, sont fermées. Qu'à cela ne tienne : surfant sur le succès de ce nouveau concept, des éditeurs de jeux de société ont imaginé des escape games tenant dans une boîte. La série "Exit" est l'une d'elles, et de celles qui ont le plus de succès. La plupart du temps, il s'agit d'une série de petites énigmes à résoudre à base de cartes illustrées, le tout dans un temps limité. Et certaines de ces boîtes de jeu sont facilement jouables à deux – et parfois même à une seule personne.

Seven Wonders Duel

Sorti en 2010 dans sa version originale, Seven Wonders est devenu rapidement un classique des jeux de société basés sur des cartes, de la réflexion et beaucoup de stratégie. Le jeu, basé sur les sept merveilles du monde, combine des phases de construction et d'autres de bataille, avec une dimension temporelle – la partie se jouant sur plusieurs âges et civilisations. Depuis 2015, ce jeu pour les plus chevronnés est aussi disponible en version "duel", pour des parties à deux personnes seulement.

Code Names Duo

Comme pour le jeu précédent, Code Names Duo est la déclinaison pour deux joueurs d'un jeu à succès. Dans Code Names, des enquêteurs doivent récolter les cartes correspondant à la couleur de leur équipe en se basant uniquement sur des noms de code et sur des indices leur permettant de faire des associations d'idées. Dans la version Duo du jeu, les deux joueurs ne sont pas adversaires mais doivent coopérer pour trouver le plus de noms de code possibles dans un temps imparti. Dans les deux jeux, l'enjeu est le même : si vous tombez sur la carte de l'assassin, ça va mal pour votre équipe !

Pigeon Pigeon

Le principe de Pigeon Pigeon est simple : pour gagner à ce jeu, il faut être plein d'imagination et doué en bluff. Sur une carte tirée au sort, vous découvrez une question et la bonne réponse qui lui est associée. À vous d'inventer deux autres réponses – évidemment fausses mais les plus crédibles possibles – pour semer le trouble chez vos adversaires, qui doivent parier sur la vraie bonne réponse. Ce jeu, créé en France, peut se jouer en deux équipes de plusieurs joueurs, mais fonctionne aussi à deux.

Lucky Numbers

Si vous aimez le bon vieux jeu de loto, voici une sorte de variante plus dynamique. Dans Lucky Numbers, vous avez sous les yeux une grille à remplir avec des trèfles, chacun arborant un chiffre. Objectif : remplir les 16 cases de votre grille avant votre adversaire, sachant que vous ne pourrez placer, à droite ou en dessous d'un de vos trèfles, qu'un trèfle avec un chiffre plus grand. La difficulté réside dans le fait que les trèfles sont d'abord face cachée, mais que plus vous devez échanger des pions sur votre propre grille, plus vous révèlerez la face des trèfles à vos concurrent. Le jeu se pratique aussi bien à deux que tout seul.

The Game

Ce jeu de cartes en apparence tout simple a de quoi rendre fou. Cette fois, il ne s'agit pas d'un jeu où vous affronterez votre adversaire mais où vous serez en équipe contre... le jeu lui-même. Chaque carte porte un chiffre, unique dans le jeu, entre 1 à 99. But du jeu : poser toutes les cartes du paquet sur quatre piles, en respectant une règle absolue : sur deux des piles, on ne peut se débarrasser de ses cartes que dans l'ordre croissant, sur les deux autres, dans l'ordre décroissant. Avec le risque majeur de se retrouvé facilement bloqué ! Avantage supplémentaire : le jeu peut aussi se pratiquer en solo.