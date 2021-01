L'événement s'adapte, cette année, pour proposer de très nombreux rendez-vous à distance.

Les nuits de la lecture se déroulent du 21 au 24 janvier. © Ministère de la Culture

La nuit est devenue des nuits. Cette année, cette grande fête de la lecture s'étend sur quatre jours, en France et dans le monde, et ce malgré le contexte sanitaire. Évidemment, si certains événements se déroulent bien dans des bibliothèques et médiathèques, la plupart s'organisent à distance. Voici notre sélection puisée dans la très riche programmation de cette édition 2021, organisée autour du thème "Relire le monde".

Des quiz interactifs pour tous les niveaux

Sur le site des Nuits de la lecture, la Bibliothèque nationale de France et Gallica proposent des quiz autour de cinq thèmes. "Questions pour un lecteur", pour un niveau apprenti ou expert, autour des thèmes suivants : la nuit, la ville, la BD, le monde, les arts. Les réponses sont très documentées et nous permettent d'apprendre sur la littérature !

Coups de fils poétiques

Tout au long de ces Nuits de la lecture, le musée d’art et d’histoire Paul-Éluard de Saint-Denis, en partenariat avec l’école de théâtre Auvray-Nauroy, offrent à celles et ceux qui auront pris rendez-vous, un instant poétique par téléphone d’une quinzaine de minutes avec la lecture par un comédien d’un poème de Paul Éluard. Cette "La minute poétique" est accessible sur inscription au 01 83 72 24 57.

Le Théâtre de la ville de Paris propose également un service de consultation poétique, avec la complicité de plus de 70 comédiens du monde entier. Une consultation téléphonique (20 minutes environ) comportant une lecture, des conseils d'ouvrages.

"L'invité de Dracula"

Ambiance obscure et étrange pour une lecture saisissante de ce texte par la comédienne Frédérique Bruyas et Lucien Alfonso, musicien. Captation réalisée à la médiathèque Violette Leduc en décembre dernier, première diffusion samedi soir pour cette Nuit de la lecture sur la chaîne YouTube des bibliothèques de la Ville de Paris.

Plus tôt, à 14h, la Bibliothèque historique propose une lecture du roman de Bram Stoker par Jacques Bonnaffé et mise en musique par le musicien et chanteur Théo Hakolade.

Bibliothèque sous surveillance à Limoges

Samedi, de 18h à minuit, la Bibliothèque francophone multimédia de Limoges propose une expérience interactive sur sa chaîne YouTube. Elle vous dévoilera tout ce qui peut bien se passer la nuit, quand le bâtiment ferme ses portes, grâce à 4 caméras "de surveillance" : derrière les murs de pierre et les façades en verre, les livres bougent, les personnages sortent des ouvrages et le personnel noctambule déambule.

Nadja lu par la Comédie-Française

Samedi soir, à partir de 18h30, sur le Facebook et la chaîne YouTube de la BNF, lecture par un sociétaire de la Comédie-Française d’extraits de Nadja d’André Breton. Des textes qui font écho à l’exposition temporaire de la bibliothèque "L’invention du surréalisme : des Champs magnétiques à Nadja".

Rencontres avec la fine fleur de la littérature

Hervé Le Tellier (Goncourt 2020), Irène Frain (prix Interallié 2020), Magyd Cherfi, Leïla Slimani, Han Yujoo, Daniel Mesguich ou Maylis de Kerangal : de nombreuses rencontres littéraires virtuelles sont organisées pour ces Nuits de la lecture. Consultez le programme !

La plus célèbre de Marcel Aymé

L'équipe de l'Hôtel littéraire Marcel Aymé de Paris se met en scène pour une lecture filmée de la nouvelle la plus célèbre de Marcel Aymé, Le Passe-muraille. À suivre sur leurs réseaux sociaux. D'autres hôtels littéraires se plient en quatre pour ces Nuits, si vous souhaitez (re)découvrir Proust et Rimbaud à Paris, Vialatte à Clermont-Ferrand, Flaubert à Rouen ou Verne à Biarritz.

Mais aussi partout dans le monde

De Madrid à Tokyo, une programmation est aussi disponible dans les Alliances et Instituts français à l'étranger. Avec, par exemple, des lectures d'extraits de Petit pays de Gaël Faye à l'Ambassade de France au Kenya, via Zoom. Ou une nuit entière avec plus de 50 écrivains et écrivaines au Québec, depuis "chez elles et chez eux".