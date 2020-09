Dans le monde des applications pour smartphone, nombreuses sont celles qui proposent un coup de pouce pour réduire son empreinte carbone. France Inter a testé cinq applications qui proposent de changer au quotidien et durablement vos habitudes.

Plusieurs applications proposent des conseils et astuces pour des gestes éco-responsables. © Radio France / Mélanie Juvé

Respecter l'environnement ou réduire son empreinte carbone peut s'apprendre en pianotant sur son smartphone. Aujourd'hui, une multitude d'applications proposent conseils et bons plans, certaines ciblent un secteur bien spécifique et se sont imposées auprès du grand public, comme Yuka ou encore TooGoodToGo. D'autres proposent une démarche plus globale : devenir éco-responsable au quotidien. Elles peuvent s'utiliser à votre rythme que vous soyez au travail, chez vous, aux courses ou en vacances. France Inter en a testé cinq, toutes gratuites : on vous donne notre avis.

"90 jours", l'application pour démarrer

Simple d'utilisation, 90 jours propose un défi par jour pour changer ses habitudes. Certains sont réalisables facilement (s'acheter une gourde, apprendre à bien faire le tri sélectif, coller un autocollant STOP-PUB sur sa boîte aux lettres, faire pipi sous la douche), ce qui vous permet de cliquer d'office sur "j'ai réussi", tandis que d'autres demandent un vrai engagement, comme changer de fournisseur d'électricité. 90 jours reste un bon compromis si vous ne voulez pas rester scotché à votre smartphone toute la journée, puisqu'une fois un défi relevé, il faut attendre le lendemain pour passer au suivant. Disponible sur iOS et Android.

"WAG - We Act for Good", la plus ludique

C'est le "programme coaching écolo", lancé par WWF. Cette application assez complète propose pêle-mêle des quiz, des défis (voire des quêtes !), des articles d'actu écolo, de recettes de cuisine, de tutos Do It Yourself, un calendrier (festivals, conférences, projections-débats...) et une carte qui géolocalise les bonnes adresses autour de soi (restaurants proposant du bio, végétarien ou "bons pour le climat). Si vous remportez les défis, vous cumulez des points et augmentez votre niveau, comme dans un jeu vidéo. Achetez des produits en vrac pendant deux semaines, et vous gagnerez 480 points ! Disponible sur iOS et Android.

"Astuces Ecolo", l'une de plus simples d'utilisation

D'emblée, vous devez calculer votre empreinte carbone pour savoir si la situation est catastrophique ou pas. Cette application pourrait aussi être rangée dans la catégorie des "défis", puisqu'on vous demande à chaque fois si vous avez bien compris les conseils. On y retrouve une multitude d'astuces pratiques (plus de 300), comme fabriquer ses produits ménagers, ou réduire sa facture d'électricité, ce qui permet aussi de faire des économies. Pour aller plus loin, vous pouvez vous informer pour faire votre carburant de voiture avec de l'huile ou construire un puits canadien pour rafraîchir votre maison. Disponible sur iOS et Android.

"Citizen Wave", en mode réseau social

Citizen Wave vous permet de rejoindre une communauté pour partager ses idées éco-responsables. Il existe un volet pour les particuliers, et un autre pour la sphère privée (association, entreprise, commune). À l'image de Twitter ou Facebook, vous retrouvez des "fils d'actualité", des "profils" à suivre et vous recevez des notifications. Mais le plus grand intérêt, c'est le partage des bons plans : conseils de lecture, propositions de formations ou d'ateliers. Vous pouvez même demander de l'aide si vous êtes perdu pour fabriquer votre déodorant. Mais on trouve parfois des "posts" qui n'ont pas de rapport avec ce que promet l'appli, comme "faire un don pour aider le Liban", ou "trouver la dernière carte du déconfinement". Disponible sur iOS et Android.

"Green et local", l'appli pour aller vite