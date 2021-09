Le salon de l'automobile vient d'ouvrir à Munich avec cette année, une révolution en marche : l'électrique prend encore un peu plus le dessus sur l'essence. Parmi les mascottes, la petite dernière de Citroën sorti il y a un peu plus d'un an. L'Ami a été pensé pour les jeunes et la ville mais séduit bien au-delà.

L'Ami n'est pas vraiment une voiture mais un "quadricycle léger à moteur bridé", une sorte de quad motorisé, bridé à 45 km/h et accessible dès 14 ans. L'Ami est un petit cube aux angles très arrondis, à la carrosserie en plastique, qui semble tout droit sorti du dessin animé pour enfant Cars. La voiture ne peut que transporter deux personnes à bord, il n'y a pas de coffres.

Fréderic Mignard n'est plus un enfant mais à 51 ans, il est depuis un an l'heureux propriétaire d'une Ami, qui malgré son charme fou, a par moment, quelques soucis sur la route : "Il y a eu des grosses erreurs techniques sur cette voiture. Il y a par exemple des trous dans les portières. On ne sait pas pourquoi mais on se gèle les cuisses quand on roule l'hiver."

L'aérateur qui va sur le pare-brise, quand on le met en route, il envoie du vent partout sauf sur le pare-brise. Quand il y a de la buée, ça ne désembue pas.

Fréderic Mignard s'étonne de tous ces couacs : "Ce sont des choses qui n'ont pas été pensées au départ. Mais moi, elle me donne le sourire tous les matins quand je rentre dedans. Il me fait sourire ce véhicule, c'est tout."

Pourtant, l'AMI est pour son constructeur un succès commercial, qui séduit bien au-delà de la clientèle visée. Alain Legouguec est le directeur de l'innovation chez PSA : "Près de 6 500 Amis ont été vendues en France, à un peu moins de 7 000 euros pièce. Plus d'un quart d'entre elles en zone rurale." Cette voiture électrique se charge en trois heures, et dispose de 75 km d'autonomie.