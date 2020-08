Alors que la rentrée approche à grands pas, les enfants de plus de 11 ans sont obligés de s'équiper de masques. Ils ne seront pas fournis par l'école, ce sera donc aux familles de les acheter. Grandes surfaces, internet, pharmacies... Mais où trouver des masques à leur taille ?

Dès la rentrée, les enfants de plus de 11 ans seront obligés de porter un masque, qui sera à la charge des parents. © Getty / Sally Anscombe

Parce qu'on n'a pas tous une passion (une patience ?) pour la couture, certains préfèrent acheter de bons vieux masques déjà fabriqués, plutôt que de les faire eux-mêmes. Masques jetables ou masques en tissu réutilisables, les points de vente ne manquent pas. Mais la taille adulte de ces masques standards n'est pas vraiment adaptée aux enfants et adolescents. Alors qu'ils rentrent en classe ce mardi 1er septembre, le port du masque sera obligatoire pour les élèves à partir de 11 ans. Si vous n'en avez pas encore, ou pas assez, pas de panique : voilà où trouver des masques pour les enfants.

En grande surface

Certaines grandes surfaces vendent des masques destinés aux enfants... mais pas toutes ! Si vous voulez être surs de trouver un masque pour votre enfant, c'est notamment à Monoprix qu'il faut aller : "Nous en vendons dans tous nos magasins" affirme la chaîne. Vous pourrez choisir entre le lot de deux masques blancs lavables 10 fois, à 4,40 euros. Si vous souhaitez quelque chose d'un peu plus fun, il y a le lot de deux masques imprimés et lavables 10 fois, à 9,99 euros. "On propose des motifs étoiles, skate ou dinosaure" explique Monoprix. Encore mieux (ou pire, ça dépend de vos goûts) : Monoprix vend également à l'unité un masque en visage d'animal (chat, tigre et renard), lavable 10 fois, au prix de 4,99 euros.

La marque Lidl ne vend pas des masques spécifiquement destinés aux enfants, mais des masques ajustables. Ils sont disponibles dans ses supermarchés depuis le 20 août au prix de 2,99 euros. Alors, ajustables, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les masques sont équipés de ficelles réglables en fonction de la taille de la tête. "Il s’agit de masques de la marque Chantelle, 100% coton, lavables 50 fois, validés DGA, l'unique organisme de référence en France, et qui existent en 4 coloris : gris, noir, blanc et vert" explique Lidl.

La chaîne Système U ne vend pas de masques pour enfants, quant à Carrefour, la marque n'a pas souhaité s'exprimer.

En pharmacie

En pharmacie aussi, vous trouverez des masques pour les enfants. Pourtant, ça ne se bouscule pas aux portes des officines autant que pour les masques destinés aux adultes. "Beaucoup de pharmacies proposent des masques en tissu mais la demande est faible pour le moment" explique Philippe Besset, président de la Fédération des Syndicats Pharmaceutiques de France (FSPF). Un propos confirmé par une pharmacienne parisienne : "Ça se vend un petit peu, mais pas tant que ça vu que les enfants ne sont pas encore rentrés à l'école".

Et justement, la rentrée des classes réveillera peut-être un peu les parents espère la jeune femme : "J'ai une trentaine de masques pour enfants en stock mais je vais en commander de nouveaux puisqu'ils vont être obligatoires à partir du collège". De nouveaux masques qui seront jetables, parce que "_c'est ce qui marche le mieux, même si cela coûte plus che_r" raconte la pharmacienne.

Mais le problème, c'est que les fournisseurs de ce type de masque, dits masques pédiatriques, sont "très difficiles à trouver" assure Philippe Besset, président de la FSPF. Maria, également pharmacienne à Paris, attend quant à elle de voir "s’il y a plus de demandes avec la rentrée" avant d'en commander. "J'en vend très peu en ce moment" dit-elle.

Auprès des fabricants

Si vous trouvez les masques jetables trop chers, ou si vous avez l'âme écolo, vous pouvez dénicher pour vos enfants des masques en tissus réutilisables directement auprès de fabricants. Ce n'est vraiment pas compliqué : il vous suffit de vous rendre sur internet et de commander votre masque sur leur site. La plupart d'entre eux vous livrent entre deux et cinq jours après votre achat.

Vous pourrez trouver des masques pour enfant sur le site lebeaumasque.fr. "Nos masques sont en vente sur notre site mais aussi dans certaines pharmacies, beaucoup en région parisienne” explique le directeur de la marque, David Holzman. “Nos masques pour enfant durent 50 lavages et coûtent entre 5.90 euros et 7.90 euros l'unité, ce qui revient à peu près à 10 centimes l’usage” ajoute-t-il. La taille enfant chez lui, c'est entre 7 et 12 ans. “On a pas mal de motifs, certains sont assez originaux, parce qu’il faut que les enfants aient envie de le porter. On a même créé des masques à colorier avec des feutres à l’eau". Et à chaque lavage les couleurs partent et l’enfant peut à nouveau colorier. Des masques ludiques dont il a dû réapprovisionner les stocks au mois d'août après avoir triplé ses ventes de masques pour enfants. "On commence aussi à bien sentir la demande de masques pour adolescents… on va dire que les écoles se réveillent, et surtout les parents qui commencent à avoir peur et qui en ont besoin" avance-t-il.

Un avis partagé par Ludivine Rollin, directrice de Lunice créations : "Ces 15 derniers jours, mes commandes de masques pour les enfants, et surtout pour les ados, on augmenté de 50%". Chez elle, pas de coloriage, mais les masques sont personnalisables : "Les enfants peuvent choisir entre 200 tissus différents" clame-t-elle. Le prix : 7 euros l'unité.

Du côté du site unik.com, qui ne fabrique pas ses propres masques mais vend ceux de petits créateurs indépendants, c'est entre 5 et 8 euros l'unité. "Ce sont des masques en tissu lavables au minimum une vingtaine de fois et qui sont aux normes de l'AFNOR” indique la directrice du site, Nathalie Revaud. Elle aussi se rend compte que la rentrée approche : “Depuis 15 jours, on a une augmentation du nombre de vente de masques pour enfants”.

Vous trouverez également des masques pour les enfants sur lecoindescreateurs.com, sur neobulle.fr ou encore sur atelierfandb.com.