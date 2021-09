Ce jeudi, c'est la fin de la procédure Parcoursup pour cette année. Si la plateforme a été plus efficace en apparence, avec un plus grand nombre d'affectation, les organisations étudiantes déplorent que certains élèves n'ont pas accédé aux choix de formations qu'ils souhaitaient.

Plusieurs élèves n'ont toujours pas d'affectation, mais ils sont moins nombreux que l'an dernier. © AFP / Léo Pierre / Hans Lucas

Le compte a rebours est terminé : ce jeudi, la procédure Parcoursup s'achève. Le ministre de l'Enseignement supérieur attend d'avoir les chiffres consolidés du nombre de candidats sans inscriptions. Mais pour l'heure, une chose est sûre : il y en aura moins que les 591 bacheliers sans affectation de 2020 - et moins aussi que les années précédentes.

Du point de vue du nombre des affectations, Parcoursup joue son rôle efficacement. "Cela s'explique d'abord par la démographie : il y a moins de bacheliers cette année", note Jérôme Teillard, chef de projet Parcoursup. Deuxième facteur : "Cette année la procédure est allée plus vite avec des délais raccourcis". Il observe par ailleurs un troisième phénomène : la mobilité internationale reprend, les lycéens français ont davantage postulé sur des formations à l'étranger. Enfin, l'offre de formation était plus large : de nouvelles filières ont intégré la plateforme cette année.

Plus de temps pour postuler

"On peut dire que globalement, Parcoursup a réussi à affecter davantage d'étudiants que les systèmes précédents", confirme Romain Delès, sociologue et enseignant-chercheur à l'université de Bordeaux, et auteur d'une comparaison internationale des systèmes d'affectation dans l'enseignement supérieur. Selon lui, cela vient du fait "qu'on laisse plus de possibilités de choix aux élèves qui ne hiérarchisent pas leurs vœux. Et on a aussi allongé le temps de la procédure, ce qui permet de trouver des solutions au fil des mois."

La procédure s'étale en effet de mai à septembre, avec la phase principale, puis la phase complémentaire. Lors de cette phase complémentaire, seuls les candidats qui sont en attente sur tous leurs vœux peuvent reformuler des choix. S'ils n'ont toujours aucune réponse positive, ils sont ensuite accompagnés par des commissions qui sont chargées de leur trouver un point de chute au plus près de leurs souhaits ou des possibilités.

Le fait que du point de vue quantitatif, Parcoursup semble plus efficace, signifie-t-il que les affectations sont plus justes ou plus qualitatives ? Non, selon Romain Delès : "On propose des affectations aux élèves, mais qui ne correspondant pas toujours à ce qu'ils voulaient au départ, notamment sur la phase complémentaire", explique-t-il. "On considère qu'un choix est satisfait quand l'élève reçoit une réponse positive et la valide. Mais cette réponse positive n'est pas forcément son premier choix, parce que les vœux ne sont pas hiérarchisés. On n'est pas forcément dans un système optimal de ce point de vue-là."

Filières en tension et choix inadaptés

C'est ce que constate l'UNEF, qui accompagne les jeunes sans affectation, même s'ils sont moins nombreux. Sur le site SOS Inscription, les candidats peuvent demander des conseils. "Nous, de notre côté, on a toujours autant de personnes qui nous contactent", explique Maryam Poujetoux, vice-présidente du syndicat étudiant, "parce qu' on a des filières en tension : droit, psycho, biologie, chimie... Les lycéens n'obtiennent pas forcément la filière de leur choix". "Parfois, cela ne correspond pas à ce qu'ils souhaitent. On peut avoir des personnes qui se voient proposer une filière dite littéraire, en langue par exemple, alors qu'elles voudraient aller en licence de chimie dans une université. Nous, ce qu'on a dénoncé, c'est ce non-accès à la filière de son choix." La représentante de l'UNEF confirme qu'à l'heure actuelle, des jeunes bacheliers n'ont toujours pas d'inscription.

Il reste en effet chaque année un nombre incompressible de candidats qui ne trouvent pas de place. "Cela vient du fait que les élèves n'ont pas toujours fait des choix de raison", précise le sociologue Romain Delès. "Par exemple, ils n'ont pas toujours demandé des formations qui étaient ouvertes en termes de nombre de places, et ont formulé des vœux sur des filières trop sélectives". Il s'agit souvent d'élèves issus de la voie professionnelle, qui finalement décident de travailler en attendant de retenter leur chance dans Parcoursup l'an prochain.