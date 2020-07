La 74e édition du Festival d'Avignon aurait dû s'ouvrir ce vendredi. Elle a été annulée en raison de la pandémie et reportée, dans une version courte, à l'automne.Le Festival Off et ses 1500 spectacles aurait lui aussi dû s'ouvrir aujourd'hui. C'est un coup dur pour le monde du théâtre.

Cour d'honneur du Palais des Papes, Avignon © Radio France / Jean-Marc ROSIER http://www.cjrosier.com

Ni In, ni Off, on n'entendra pas ce soir les trompettes de Maurice Jarre dans la Cour d'honneur qui ouvrent habituellement le festival d'Avignon, l'équivalent du festival de Cannes pour les amoureux et professionnels du théâtre. Il n'y aura pas non plus l'effervescence habituelles dans les rues du centre ancien de la cité des Papes, ni les joyeuses parades du Off.

Elisabeth Bouchaud dirige un lieu de culture indépendant à paris, La Reine Blanche et elle a construit un théâtre à Avignon l'année dernière, pour y présenter ses productions à des programmateurs. L'annulation du Off est dramatique, car elle s'attend à "une année blanche en terme de tournée", puisqu'il ne lui sera pas possible de présenter ses nouveaux spectacles à des programmateurs". "Ils ne verront pas ce que nous avons à proposer", explique-t-elle.

Fleur Houdinière codirige Théâtre Actuel, l'une des plus grosses sociétés de production. Les pertes financières sont considérables pour le théâtre privé. Elle espère qu'il n'y aura pas de deuxième vague de Covid à la rentrée, ni de nouveau confinement. "Cette crise il va falloir la passer" explique-t-elle, "mais on va en souffrir pendant les années à venir. Si on reprend normalement à la rentrée on devrait s'en sortir, bien que pendant quelques années il va falloir redoubler d'efforts."

Il y aura tout de même un peu de théâtre cet été à Avignon. Certaines salles ouvrent ponctuellement. Les Scènes permanentes d'Avignon organisent dans le cloître du Palais des Papes une série de lectures à partir du 16 juillet, et Philippe Caubère lira "Les Lettres de mon Moulin" d'Alphonse Daudet à la Condition des Soies.