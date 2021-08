Sur Google ou Tripadvisor, des internautes anti-pass sanitaire se mobilisent contre les restaurants qui le mettent déjà en place. Des cabales s’organisent pour donner des faux avis et de mauvaises notes.

Le pass sanitaire sera obligatoire dans tous les restaurants à partir du 9 août. © Maxppp / Olivier Lanrivain

C’est ce que l’on appelle un raid numérique. Depuis quelques jours, un restaurant de Deauville fait face à un flot continu de commentaires négatifs sur sa page Google. Tout est parti d’un tweet partagé plus d’un millier de fois, une internaute cible nommément une pizzeria qui applique déjà le pass sanitaire. "Merci de lui faire une bonne réputation sur Google" écrit-elle. Car depuis le 25 juillet, des restaurants et des bars de la côte Fleurie dans le Calvados expérimentent le pass sanitaire, sur la base du volontariat, avant son obligation partout en France prévue le 9 août. Les clients sont appelés à se solidariser. Sur Google, les mauvaises notes (une étoile, la plus faible) s’accumulent avec des commentaires dénigrants :"Vraiment pas aussi bon que ça, et ne parle pas de mauvais accueil. Fuyez !", "Exige le pass sanitaire alors la loi n’est pas encore passée. Restaurant aux pratiques illégales donc." Dans le même temps, comme pour contrer le phénomène, d’autres internautes lâchent cinq étoiles et écrivent par exemple : "Un endroit où on se sent en sécurité grâce au contrôle du pass sanitaire. (…) On est bien entre gens qui prenons soin les uns des autres". Deux camps se font face, même sur les avis via Google.

Des commentaires bienveillants sur la page Google d'un restaurant de Deauville. / VV

Des commentaires sur une page Tripadvisor d'un restaurant du Pas-de-Calais. / Victor Vasseur

Restaurateur pris à partie sur les réseaux sociaux

D'autres restaurants de Deauville et Trouville sont victimes de commentaires d'anti-pass sur internet. "À boycotter, ils exigent le pass de la honte" peut-on lire sur la page Google du restaurant. "Notre but est de proposer un lieu d’accueil à nos clients sans devenir des policiers" répond de manière diplomate le propriétaire. "On ne peut pas empêcher les récalcitrants" tempère Yann France, le président de l'Union des métiers et de l'industrie de l'hôtellerie-restauration (UMIH). Le patron de la Flambée a aussi eu des commentaires d’antivax sur sa page Facebook, "mais la renommée de mon établissement est plus forte que quelques notes sur internet". Il poursuit :

Malgré tout, on voit beaucoup de gens qui sont contents, qui arrivent et montrent automatiquement le pass sanitaire.

Dans les Pyrénées-Orientales, l’ambiance est encore plus tendue. Le département teste également le pass sanitaire depuis la semaine dernière. Le gérant d’un bar a raconté à France Bleu Roussillon qu’il se fait insulter au téléphone. Un restaurateur est conspué sur les réseaux sociaux depuis une interview à la télévision. Sur Tripadvisor et Google, les anti-vaccins et anti-pass se plaignent et menacent même de mort. France Bleu assure que quatre plaintes ont été déposées. Situation similaire à Metz, où une crêperie est qualifiée de "restaurant de collabos" en commentaire sur Google depuis que les serveurs demandent le pass sanitaire avant d’entrer.

Une fausse mauvaise note suffit pour attaquer en justice

Sur certaines pages, comme à Perpignan et de Deauville, le site Tripadvisor a décidé de couper, pour un temps, la publication de nouveaux avis. Ces commentaires négatifs par centaines font baisser la note du restaurant et peuvent salir sa réputation sur internet. "Donner un faux avis, dénigrer, c’est un préjudice. Il peut y avoir un manque à gagner et donc l’auteur du commentaire peut-être attaqué en justice" précise l’avocat Arnaud Dimeglio, spécialiste des nouvelles technologies.

Il faut d’abord retrouver l’internaute, "mais ce n’est pas compliqué" poursuit l’avocat Bruno Guillier, du cabinet Novlaw. "Le restaurateur peut attaquer en justice rien qu’avec une note qui n’est pas justifiée. En cas de commentaire en plus, par exemple, c’est dans ce cas de la diffamation, l’auteur de la fausse critique peut être condamné à une amende." Enfin, le restaurateur peut aussi demander le retrait du flot de faux commentaires, "Google et Tripadvisor sont réactifs et les suppriment assez vite" conclut Bruno Guillier.