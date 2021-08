L'extension du pass sanitaire prend effet à compter de ce lundi. Justement, la société Doovision Santé, basée en Seine-et-Marne, vient de mettre au point une machine made in France qui désinfecte les mains, prend votre température et scanne votre QR code. Succès assuré.

Pour valider votre pass sanitaire, il suffit de présenter votre téléphone portable ou votre QR Code papier à la machine © Radio France / Manuel Ruffez

Avant d’entamer la discussion, il vous demande un instant. Roland Danino doit vite passer un appel à son directeur commercial. Il s’agit de répondre à la demande d’un hôpital des Hauts-de-Seine qui veut s’équiper de sa machine, le Manoa. "Ca n’arrête pas", s’étonne encore le PDG de Doovision, société basée en Seine-et-Marne. "Je suis là, dans mon petit coin, je travaille. Je ne m’attendais à pas autant de succès, en France comme à l’étranger. Des fois, je me réveille le matin, je me demande : 'c’est vrai ou ce n’est pas vrai ?'"

"Au début, la machine n'était pas prévue pour lire les QR Codes"

Le Manoa, c’est un boitier posé sur un pied, de la taille d’une imprimante, dont le rôle initial est de désinfecter les mains et les petits objets, comme une télécommande ou un téléphone portable, grâce à un rayonnement d’ultraviolets. Vous glissez vos mains à plat comme dans certaines machines de séchage, et en trois secondes les voilà débarrassées de toute trace de contamination. Elle a bien sûr passé tous les tests en laboratoire et toutes les homologations : le coronavirus n’y résiste pas. Mais ça ne s’arrête pas là.

"Nous sommes tout le temps en développement à la demande du client", explique Roland Danino. Avec un capteur supplémentaire sur le côté, le Manoa vous donne votre température corporelle. Une caméra et un écran en plus : aujourd’hui le boitier lit un QR Code et vous dit simplement, et sans état d’âme, si votre pass sanitaire et valable ou non.

Pass sanitaire validé ! © Radio France / Manuel Ruffez

Aider les professionnels

"C’est sûr, ça peut aider les restaurateurs, ou encore les salles de cinéma ou de sport", estime le patron de Doovision. "Ce n’est pas une personne qui contrôle, ça évite le vigile devant l’entrée et éventuellement des incompréhensions, des accrochages et des conflits. Là c’est la machine qui fait le travail". En plus, soutient-il, la question des données personnelles ne se pose pas. "Notre boitier ne conserve aucune information personnelle, il vérifie si le pass est valide ou pas, ça s’arrête là."

Succès assuré

Doovision Santé et ses 12 salariés doivent donc faire face aujourd’hui au succès de leur machine entièrement fabriquée dans l'Hexagone - "à part l’écran, parce qu'on n'en trouve pas en France", précise Roland Danino. Elle équipe déjà des écoles, des mairies, des restaurants. Et comme elle parle 18 langues, elle s’exporte très bien au Maroc, en Turquie, jusqu’en Australie et Nouvelle-Zélande et bientôt au Qatar ou à Dubaï. Elle s’achète entre 2 500 et 4 000 euros selon le modèle, mais peut aussi se louer 160 euros par mois, "pour éviter aux restaurateurs de piocher dans leur trésorerie", explique Roland Danino. "Ils n’ont pas besoin de ça en ce moment."