Les autorités s'étaient engagées à laisser aux professionnels "une semaine de rodage", après l'extension du pass sanitaire aux cafés, restaurants et trains longue distance, lundi 9 août. Cette phase est désormais terminée.

Des policiers procèdent au contrôle des pass sanitaires dans un fast-food de Nantes © AFP / ESTELLE RUIZ / HANS LUCAS

La "semaine de rodage" est terminée. Avant l'extension du pass sanitaire le 9 août dernier aux restaurants, cafés, trains longues distances, le gouvernement avait promis de laisser quelques jours aux professionnels afin de leur permettre de "s'approprier" la mise en œuvre de ce nouveau dispositif. Passée cette phase d'adaptation, l'heure n'est plus à la pédagogie, et les contrevenants s'exposent à des sanctions.

Pas de pass ou un pass qui n'est pas le mien :

Si vous êtes contrôlé sans pass sanitaire ou avec un QR code qui n'est pas le vôtre, la sanction est la même :

À la première infraction, une amende de 750 euros, ramenée à 135 euros si vous réglez rapidement ;

Si vous réitérez dans les 15 jours, l'amende maximale encourue passe à 1 500 euros ;

Si plus trois violations sont constatées dans un délai de 30 jours, vous encourrez six mois de prison et 3 750 euros d'amende.

Dans certains cas, les sanctions pourront néanmoins être plus sévères. Dans une circulaire envoyée aux juridictions, le ministère de la Justice précise que, "dans certaines circonstances", le fait de présenter le pass sanitaire d'une autre personne peut tomber sous le coup de l'"escroquerie par usage de fausse qualité de vacciné". Peine encourue : 5 ans de prison et de 375 000 euros d'amende. "Cependant, lorsque la présentation frauduleuse a lieu lors d'un contrôle d'accès, il conviendra de privilégier" le système de contravention cité un peu plus haut.

Les faussaires dans le viseur des autorités

Ceux qui délivrent de vrais faux pass sanitaires peuvent être poursuivis pour "détention et usage de faux administratif" (infraction passible de 2 ans d'emprisonnement), voire d'"escroquerie en bande organisée" si les fraudeurs ont agi en réseau. Dans ce cas, ils risquent 10 ans de prison et une amende d'un million d'euros.

Une première condamnation a déjà été prononcée en Seine-Saint-Denis : une contractuelle du vaccidrive de Villepinte a été condamnée par le tribunal de Bobigny à 18 mois de prison dont 12 mois ferme pour avoir généré et mis en vente quelque 200 QR codes sur le réseau social Snapchat.

Et pour les professionnels ?