View this post on Instagram

Cette citation est issue d’un témoignage d’une étudiante en stage de fin d’étude dans un cabinet d’avocat. 📍L’avocat pour qui travaillait l’étudiante lui faisait des remarques sexistes à « longueur de journée ». 📍L’étudiante a finalement décidé de quitter son stage à cause de ce harcèlement et de cette ambiance malsaine. Parler et quitter son stage demande du courage. Si vous sentez que la situation n’est plus tenable, il faut vous en protéger. Et cela peut passer par la nécessité de partir de votre stage. Pour beaucoup d’étudiants, cela a été source d’un soulagement. 📖 Vous trouverez des témoignages d’étudiant.e.s qui ont décidé de quitter leur stage et des raisons qui les ont poussé.e.s à agir ainsi dans notre manuel de sensibilisation, disponible gratuitement en ligne dans notre bio. #balancetonstage