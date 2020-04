View this post on Instagram

Andover (Massachusetts) 1983. Je suis la session d’été d’Andover Philips Academy, une prep School qui mène ses lycéens dans les grandes universités américaines. J’ai récupéré un vélo, j’écoute sur mon walkman Young Americans de David Bowie. Un jour, je me trompe de porte pour entrer à la cantine. Celle ci est grande porte de chêne fermée alors qu’elle est normalement toujours ouverte. J’entre dans une vaste pièce, une cafétéria parallèle à celle que je connais. J’entre, je regarde. Dans celle là, les lycéens sont tous noirs. J’entre prendre un plateau, l’un d’entre eux me surprend, il a l’air furieux, je repars. J’apprends qu’ils appartiennent au programme Minority and Science. Ils sont boursiers. Je me souviens de ma gêne. Ou me placer ? Est ce que je dois donc me définir comme blanche ? J’ai 16 ans et j’ignore tout de la question raciale. Nuits d’été à Brooklyn @editionsstock #andover #instabook