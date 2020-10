Qui est en tête des ventes de livres en ce moment ? Pas Marc Levy, pas Guillaume Musso, pas Ken Follett, ni même Emmanuel Carrère. Mais Léna Situations, 23 ans, vedette des réseaux sociaux grâce à un vlog, un journal quotidien en courtes vidéos. La jeune femme vient d'écrire un guide pour les jeunes de sa génération.

Le livre s'intitule Toujours Plus. Plus de 62.000 exemplaires vendus selon l'éditeur Robert Lafont, après un peu plus de 3 semaines de parution. 150.000 ouvrages viennent d'être réimprimés et expédiés aux libraires et grande surfaces culturelles. Et encore ! Epidémie de COVID oblige, la promotion est limitée. Les séances de signatures se font sur réservation dans les librairies.

Léna Situations est un phénomène, suivi par des millions de jeunes sur You Tube, Instagram et plus récemment Tik Tok. Brune frisée, une frimousse juvénile, 23 ans, née Léna Mahfouf, d'une maman styliste-modeliste et d'un papa marionnettiste. Après un bac littéraire, la jeune femme a fait une école de communication et marketting dans le domaine de la mode et du luxe. Gros effort financier pour ses parents. Léna a de son côté accumulés les petits boulots pour aider à financer sa troisième année à New York.

= " tatoué au poignet

A son retour, il y a 4 ans, elle se lance dans la production d'un vlog : un journal personnel en courtes vidéos, qui fait un tabac. Récits de son quotidien, sans fard à la "mode youtuber", elle raconte ses amitiés, ses amours, son travail. Montage rapide, ton très cool, mixage sonore. Léna Situations est aujourd'hui une influenceuse parmi les plus suivies en France, elle compte des partenaires dans le monde de la mode, comme Dior. Elle devient femme d'affaires, gagne bien sa vie, et choisit ses causes aussi : contre le harcèlement scolaire, contre les discriminations quelles qu'elles soient.

Aujourd'hui un livre

Aux antipodes - dans la forme - de ce monde des réseaux sociaux, elle signe un livre : "Toujours plus, = ". Cette formule " = ", elle l'a d'ailleurs tatouée sur l'un de ses poignets, comme un mantra qui témoigne de sa personnalité. Le livre n'est pas une autobiographie. Elle s'estimait trop jeune pour raconter sa vie. Elle a plutôt voulu un "guide de développement personnel, spécial jeunes pour dire non à la déprime, la morosité et la spirale du négatif." Peut être pas inutile après tout, par les temps qui courent.